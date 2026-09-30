Ladrón robó un celular en Cali y descubrió presunto abuso contra una niña de 9 años: su madre sería la agresora

Un teléfono robado terminó convirtiéndose en una pista clave para las autoridades de Cali. Al revisar el dispositivo, el ladrón encontró una serie de videos que involucrarían a su propietaria y a una niña de 9 años, material que posteriormente fue difundido en redes sociales y permitió iniciar una investigación.

El delincuente logró desbloquear el teléfono después de hurtarlo y encontró en la galería varios videos en los que aparecía la propietaria del equipo junto a una menor de edad.

Tras encontrar las grabaciones, el ladrón decidió compartir el material en redes sociales para alertar sobre lo que había descubierto. A partir de esa publicación, las autoridades tuvieron acceso a los elementos que posteriormente fueron incorporados a la investigación.

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Con el material encontrado, la Fiscalía inició las diligencias para establecer quién aparecía en las grabaciones y localizar a la propietaria del dispositivo. Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta una vivienda ubicada en el barrio Eduardo Santos, en Cali.