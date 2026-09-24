Corte le pone límite al “apretón” fiscal: Gobierno debe garantizar la plata para la UPC de 2027

Ante el “apretón” que enfrentan varias entidades del Estado por la difícil situación de las finanzas públicas, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda tomar medidas para evitar que las restricciones presupuestales terminen afectando la salud.
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En una decisión, revelada por Noticias RCN, el alto tribunal pidió adoptar las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027.
La UPC es el valor que el sistema reconoce por cada afiliado y lo gira a su EPS para financiar la atención en salud. La cifra se determina cada año mediante un estudio técnico que calcula el costo promedio de atender a un paciente combinando los datos históricos de gastos de las EPS con proyecciones de inflación y demanda.