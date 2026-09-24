Corte le pone límite al “apretón” fiscal: Gobierno debe garantizar la plata para la UPC de 2027

La UPC es el valor que el sistema reconoce por cada afiliado y lo gira a su EPS para financiar la atención en salud. La cifra se determina cada año mediante un estudio técnico que calcula el costo promedio de atender a un paciente combinando los datos históricos de gastos de las EPS con proyecciones de inflación y demanda.

En una decisión, revelada por Noticias RCN , el alto tribunal pidió adoptar las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027 .

Ante el “apretón” que enfrentan varias entidades del Estado por la difícil situación de las finanzas públicas, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda tomar medidas para evitar que las restricciones presupuestales terminen afectando la salud .

De acuerdo con la decisión de la Corte, la definición de la UPC para 2027 deberá estar respaldada por evidencia técnica y las necesidades reales de financiación del sistema. El auto consiste en una medida preventiva.

La discusión es relevante porque la UPC estuvo desfinanciada, como señaló la misma Corte, durante el gobierno Petro. De hecho, ese alto tribunal ha indicado que la suficiencia de la UPC resulta determinante para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.

Justamente, entre las órdenes de la Corte está que el Ministerio de Salud establezca cuánto rezago se ha acumulado en la financiación del sistema por la insuficiencia de la UPC en años anteriores. E indicó que ese rezago podrá corregirse de manera gradual.

Además, el régimen subsidiado deberá recibir como mínimo el 95 % de la UPC reconocida para el régimen contributivo, a menos que exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor. Es decir, el Gobierno no podrá aumentar la brecha entre lo que reciben ambos regímenes sin una justificación verificable.

Y es que, para la vigencia actual de 2026, la brecha entre la UPC del régimen contributivo y el régimen subsidiado es de $117.205,74 pesos anuales en su valor base.

A finales del año pasado, para definir la UPC de este 2026, el Gobierno estableció un incremento de 16,49 % para el régimen subsidiado, frente a 9,03 % para el contributivo. Actualmente está en $1.541.706,27 anuales para el primero y en $1.658.912,01 para el segundo.

Cabe señalar que el Gobierno habría aceptado pasar $2 billones más al sector de la salud en la ponencia del presupuesto que ayer pasó su primer debate en el Congreso. Esto, teniendo en cuenta los desafíos económicos para garantizar la atención en el sistema de salud.

Por ahora, la ministra la cartera, Ana María Vesga, anticipó en una reunión privada con la bancada del Centro Democrático que el aumento de la UPC para el próximo año estaría entre el 12% y el 13%, aunque esta cifra estaría sujeta a estudios.