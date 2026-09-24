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Corte le pone límite al “apretón” fiscal: Gobierno debe garantizar la plata para la UPC de 2027

El alto tribunal pidió garantizar los recursos necesarios para financiar lo que gira el Estado por cada afiliado para la salud de los colombianos.

  • Durante el gobierno Petro, la Corte declaró el incumplimiento general al componente de la UPC, pues no se presentaron estudios técnicos de parte del MinSalud para fijar esa plata. FOTO: Colprensa
    Durante el gobierno Petro, la Corte declaró el incumplimiento general al componente de la UPC, pues no se presentaron estudios técnicos de parte del MinSalud para fijar esa plata. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Ante el “apretón” que enfrentan varias entidades del Estado por la difícil situación de las finanzas públicas, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda tomar medidas para evitar que las restricciones presupuestales terminen afectando la salud.

En contexto: “La fiesta fue muy larga”: MinHacienda alerta que gasto de funcionamiento subió 86% y deuda 122% en el gobierno Petro

En una decisión, revelada por Noticias RCN, el alto tribunal pidió adoptar las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027.

La UPC es el valor que el sistema reconoce por cada afiliado y lo gira a su EPS para financiar la atención en salud. La cifra se determina cada año mediante un estudio técnico que calcula el costo promedio de atender a un paciente combinando los datos históricos de gastos de las EPS con proyecciones de inflación y demanda.

¿Qué cosas le pidió la Corte al Ministerio de Salud?

De acuerdo con la decisión de la Corte, la definición de la UPC para 2027 deberá estar respaldada por evidencia técnica y las necesidades reales de financiación del sistema. El auto consiste en una medida preventiva.

La discusión es relevante porque la UPC estuvo desfinanciada, como señaló la misma Corte, durante el gobierno Petro. De hecho, ese alto tribunal ha indicado que la suficiencia de la UPC resulta determinante para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.

Justamente, entre las órdenes de la Corte está que el Ministerio de Salud establezca cuánto rezago se ha acumulado en la financiación del sistema por la insuficiencia de la UPC en años anteriores. E indicó que ese rezago podrá corregirse de manera gradual.

Además, el régimen subsidiado deberá recibir como mínimo el 95 % de la UPC reconocida para el régimen contributivo, a menos que exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor. Es decir, el Gobierno no podrá aumentar la brecha entre lo que reciben ambos regímenes sin una justificación verificable.

Y es que, para la vigencia actual de 2026, la brecha entre la UPC del régimen contributivo y el régimen subsidiado es de $117.205,74 pesos anuales en su valor base.

A finales del año pasado, para definir la UPC de este 2026, el Gobierno estableció un incremento de 16,49 % para el régimen subsidiado, frente a 9,03 % para el contributivo. Actualmente está en $1.541.706,27 anuales para el primero y en $1.658.912,01 para el segundo.

Cabe señalar que el Gobierno habría aceptado pasar $2 billones más al sector de la salud en la ponencia del presupuesto que ayer pasó su primer debate en el Congreso. Esto, teniendo en cuenta los desafíos económicos para garantizar la atención en el sistema de salud.

Por ahora, la ministra la cartera, Ana María Vesga, anticipó en una reunión privada con la bancada del Centro Democrático que el aumento de la UPC para el próximo año estaría entre el 12% y el 13%, aunque esta cifra estaría sujeta a estudios.

Gobierno Petro incumplió en componente de la UPC: Corte Constitucional

No es la primera vez que la Corte Constitucional interviene por la suficiencia de la UPC. En enero de 2025, mediante el Auto 007 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC correspondiente a 2024.

En esa decisión, la Corte ordenó al Ministerio de Salud adoptar medidas para garantizar la suficiencia de la prima. También abrió un incidente de desacato contra el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por no tomar cartas en el asunto, pues la UPC habría seguido desfinanciada.

La Corte ha insistido en que la UPC no puede definirse únicamente a partir de una variable. En sus decisiones de seguimiento ha reclamado información confiable y estudios técnicos que permitan determinar si el valor reconocido realmente cubre los servicios y tecnologías que deben garantizar las EPS.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Corte le exigió al Gobierno rigor técnico frente a la UPC de 2027?
La decisión condiciona el debate fiscal; ordenó garantizar de forma rigurosa los recursos presupuestales necesarios para financiar la UPC (Unidad de Pago por Capitación) de 2027.
¿Qué es la UPC y por qué es clave en esta decisión?
La UPC es el valor que el Estado le reconoce y gira periódicamente a las EPS por cada afiliado para garantizarle la prestación de los servicios del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Su correcta financiación es vital para evitar el colapso financiero del sistema.
¿Qué otras medidas ha tomado la Corte frente al ajuste de la UPC?
La Corte Constitucional había ordenado ajustes urgentes en los recursos de la UPC (como los de vigencias anteriores) y abrió incidentes de desacato y mesas técnicas de seguimiento tras determinar que los montos girados resultaban insuficientes frente a la realidad financiera de la atención en salud.
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