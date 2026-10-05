Piden a Vladimir Fernández renunciar a la Corte Constitucional tras publicación de chats que lo ligan al caso UNGRD

La Fundación para el Estado de Derecho (Fede) solicitó que el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández se separe temporalmente de sus funciones mientras avanzan las investigaciones en su contra por su posible relación con el escándalo de corrupción de la UNGRD.

La petición fue elevada por la organización en medio de las actuaciones que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar los hechos que involucran al togado.

Además, la corporación aclaró que su solicitud no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad de Fernández ni busca anticipar una conclusión sobre los hechos que son materia de investigación.

Según se explicó, la medida tiene como propósito preservar la independencia, imparcialidad y credibilidad de la Corte Constitucional mientras se esclarecen los cuestionamientos.

Por eso, la organización pidió al magistrado “su separación temporal de funciones mientras se esclarecen los hechos” que están bajo conocimiento de la Comisión de Acusación.

“Esta medida no comporta una valoración sobre su responsabilidad ni sustituye las competencias de las autoridades encargadas de investigarlo. Se trata de una medida temporal dirigida a separar el trámite de los cuestionamientos individuales del ejercicio de las funciones de la Corte”, señaló Fede.

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La fundación también hizo un llamado a la Comisión de Acusación para que adelante con “prontitud y rigor” las actuaciones necesarias para establecer si Fernández tuvo alguna responsabilidad en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).