Corte ordena disculpas a los Gaona por vender película ‘Noviembre’ como verdad del Palacio

Después de meses de polémica, reclamos y una batalla judicial, finalmente la Corte Constitucional resolvió la tutela presentada por la familia Gaona Bejarano contra la película Noviembre, inspirada en la toma y retoma del Palacio de Justicia. La Sala Plena concluyó que la forma en que se promocionó vulneró los derechos del exmagistrado Manuel Gaona Cruz y de sus familiares, pues se presentó como una obra que mostraba la “verdad” de lo ocurrido.

Sin embargo, determinó que la película en sí misma no vulneró esos derechos, al considerar que se trata de una obra de ficción inspirada en hechos reales.

La pelea comenzó porque la familia consideró que la producción, inspirada en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, mostraba a Gaona, entonces magistrado de la Corte Suprema, como un hombre “pusilánime, cobarde y un aliado de los miembros del M-19”. Para sus familiares, esa representación no correspondía con lo ocurrido y afectaba la memoria de su padre y esposo.

Advertían que la cinta difundió una narrativa falsa e injuriosa, al insinuar una supuesta colaboración del magistrado con sus captores.

El magistrado Gaona Cruz fue secuestrado y asesinado por el M-19, hechos documentados por las investigaciones judiciales y por la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, la familia consideraba inaceptable que una obra de ficción “deforme la historia y afecte el nombre de una víctima reconocida oficialmente por el Estado”.

Las piezas promocionales hablaban de la “verdad” de lo ocurrido en el Palacio de Justicia, algo que, para la familia, podía hacer creer a los espectadores que estaban viendo una reconstrucción fiel de la historia y no una obra de ficción.

Para la Corte, se trata de una obra de ficción inspirada en hechos reales y que, por tanto, sus diálogos no pueden tomarse automáticamente como afirmaciones sobre lo que realmente ocurrió.

Lo que sí cuestionó fue vender la ficción como si fuera la verdad. Según el alto tribunal, la forma de promocionar la película podía confundir al público sobre la naturaleza de la producción y sobre la escena en la que un personaje dice: “ni usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas”.

Por eso ordena incluir un aviso aclaratorio según el cual la película Noviembre “es una obra de ficción inspirada en hechos reales. Los eventos y diálogos no constituyen afirmaciones históricas sobre personas reales”.

“La verdad sobre mi padre no está en debate. Está respaldada por la justicia, los testigos y los registros históricos. No se puede construir memoria sobre una mentira presentada como ficción”, afirmó Juliana Gaona Bejarano.

La Corte, además, ordenó a Tomás Corredor Pulido, director de la película Noviembre, y a la productora Burning S.A.S. ofrecer disculpas públicas a la familia en un plazo de 15 días.

Las disculpas deberán publicarse en medios de comunicación y redes sociales equivalentes a los que utilizaron para promocionar la película. Además, deberán reconocer que las piezas publicitarias que presentaban la producción como una obra que mostraba la “verdad” vulneraron los derechos a la dignidad humana, la honra, el buen nombre y la verdad del exmagistrado.

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