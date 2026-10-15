Accidente en Cauca deja cuatro muertos y 56 heridos tras presunto ataque armado a bus

Cuatro personas murieron y otras 56 resultaron heridas en un accidente de un bus de servicio público en la vía Panamericana, entre los municipios de Rosas y Timbío, en el departamento del Cauca. Las primeras versiones indican que el vehículo se volcó cuando el conductor habría intentado evitar un presunto asalto perpetrado por hombres armados que, al parecer, dispararon contra el automotor. Según el reporte preliminar, entre las víctimas mortales hay dos mujeres, un hombre y un menor de edad. Hasta el momento, no se han divulgado las identidades de las personas fallecidas ni información detallada sobre el estado de salud de los lesionados. Tras el accidente, la Fuerza Pública adelanta operativos en la zona para atender la situación y avanzar en las acciones correspondientes.

De acuerdo con las primeras versiones, el bus transitaba por el tramo de la vía Panamericana comprendido entre Rosas y Timbío cuando habría sido interceptado por cuatro hombres armados que presuntamente intentaban cometer un robo. En medio de la situación, el conductor habría tratado de evitar el asalto, pero perdió el control del vehículo, que terminó volcado. Las circunstancias exactas del siniestro todavía son materia de verificación por parte de las autoridades. Lea más: Polizón murió aplastado por unos rollos de varillas que llevaba un camión en Itagüí El hecho dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y 56 heridas, lo que obligó a activar la atención de la emergencia en este corredor vial del suroccidente colombiano. La información conocida hasta ahora no permite establecer con certeza cómo se desarrolló el presunto intento de asalto ni si los disparos contra el bus fueron la causa directa de la pérdida de control del vehículo. Estos detalles deberán ser aclarados durante las investigaciones.

El volcamiento del bus en la vía Panamericana dejó cuatro muertos y 56 heridos. FOTO: X-@Marovaan.

El balance preliminar reporta la muerte de dos mujeres, un hombre y un menor de edad. Además, 56 personas resultaron heridas en el volcamiento del bus. Por ahora, las autoridades no han confirmado públicamente las identidades de las víctimas ni han entregado un reporte completo sobre la condición médica de los lesionados. Mientras avanzan las labores de atención y los operativos de la Fuerza Pública, se espera que nuevos reportes oficiales permitan esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades por el presunto ataque armado. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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