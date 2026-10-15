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“Tienen amnesia”: Jhon Arias tras ganar con Palmeiras en la primera semifinal de la Libertadores ante su exequipo, Fluminense

Palmeiras con Jhon Arias en cancha, asaltó el Maracaná y se impuso 2-1 sobre el local Fluminense. La hinchada carioca dejó claro su repudio por Jhon Arias.

  • El Palmeiras de Jhon Arias se impuso en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. FOTO: X Palmeiras y captura de vídeo
    El Palmeiras de Jhon Arias se impuso en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. FOTO: X Palmeiras y captura de vídeo
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El torneo más importante de clubes en Sudamérica, la Copa Libertadores, está llegando a su final con el primer juego de las semifinales. En un estadio Maracaná a reventar en Río de Janeiro, el Fluminense de Marcao, con los colombianos Julián Millán y Kevin Serna, recibió al tricampeón Palmeiras, que tiene en Jhon Arias una de las piezas fundamentales en cuanto al juego se refiere. Los del chocoano se impusieron 2-1 en condición de visitante para llevarse la ventaja en la serie.

Justamente, Jhon Arias fue uno de los protagonistas de la noche, haciéndolo incluso antes de que rodara la pelota. Entre agosto de 2021 y julio de 2025, el volante criollo vistió la camiseta de Fluminense, club con el que tocó la gloria en noviembre de 2023 al ganar la Copa Libertadores. Arias era ídolo en la institución carioca; sin embargo, su regreso al Brasileirao tras un fallido paso por la Premier League con Wolverhampton no gustó mucho a los hinchas del “Fluzao”, pues llegó a uno de los rivales históricos del club, Palmeiras.

Claramente, el contexto afectó a Jhon en su rendimiento, pues junto a Andreas Pereira fue el jugador de campo con peor calificación en el triunfador de la noche. Su imprecisa presentación es apenas algo normal; no obstante, esto no borra el gran torneo que está teniendo Arias, quien ha jugado todos los partidos de esta edición de la “Gloria Eterna”, marcando 3 goles y brindando 2 asistencias a sus compañeros. Su partido dejó los siguientes números: 19 pases correctos de 25 intentados (76%), ningún tiro al arco, ningún regate completado y 9 acciones defensivas.

“Creo que tienen amnesia, es así, es muy jodido. Supe lo que es ganar en ese club (Fluminense), estoy en sus libros de historia y eso nadie lo puede borrar. Así es el fútbol, y ahora, defiendo otra institución (Palmeiras)”, declaró Jhon Arias.

Así gano Palmeiras ante Fluminense

El Palmeiras, letal al contragolpe, tomó ventaja el pasado miércoles 14 de octubre en las semifinales de la Copa Libertadores 2026 al vencer 2-1 al Fluminense en el Maracaná.

Un gol de cabeza de Wesley Natã en el último instante, en el minuto 90+3, evitó mayor daño para el Flu en el mítico estadio de Río de Janeiro, después de que el argentino José Manuel López en el 45’ y Marlon Freitas en el 85’ adelantaran al Verdão.

“Es un sueño”, dijo Wesley Natã, joven canterano de 18 años. “Debemos estar tranquilos y con la cabeza en alto”.

Su primera anotación con el Flu le dio vida a los cariocas para la definición de esta llave, el próximo miércoles en Sao Paulo.

El ganador jugará la final el 28 de noviembre en el Estadio Centenario, en Montevideo, contra el triunfador entre Estudiantes de La Plata y el campeón vigente, el Flamengo, que empiezan su serie el jueves.

El histórico cuadro argentino es el único que puede evitar un octavo título consecutivo de clubes de Brasil en la Libertadores.

El dominio de los embajadores del país de Pelé en el torneo ha sido indiscutible en los últimos tiempos: cinco de las últimas seis finales han sido 100% brasileñas.

Precisamente el Palmeiras, campeón de la Libertadores en 1999, 2020 y 2012, jugó la del año pasado contra el Flamengo en Lima, con triunfo 1-0 del Mengão.

Lea también: ¡Qué clásico! Con sufrimiento y cinco goles, Nacional dejó al DIM fuera de la Copa BetPlay

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo fue el paso previo de Jhon Arias por el Fluminense antes de fichar por Palmeiras?
Jhon Arias vistió la camiseta de Fluminense entre agosto de 2021 y julio de 2025, periodo en el cual se convirtió en ídolo del club carioca y conquistó la Copa Libertadores en noviembre de 2023. Posteriormente tuvo un paso por el Wolverhampton de la Premier League antes de regresar al Brasileirao para fichar por Palmeiras.
¿Cuáles fueron los números y el rendimiento de Jhon Arias en el partido de ida contra Fluminense?
A pesar de la victoria de Palmeiras, Jhon Arias tuvo una presentación imprecisa que lo dejó como uno de los jugadores de campo con peor calificación, registrando 19 pases correctos de 25 intentados (76%), ningún tiro al arco, ningún regate completado y 9 acciones defensivas. En lo que va de esta edición de la Copa Libertadores, acumula apariciones en todos los partidos con 3 goles y 2 asistencias.
¿Qué equipos disputan la otra llave de semifinales de la Copa Libertadores 2026?
La otra llave de semifinales enfrenta al histórico club argentino Estudiantes de La Plata contra el campeón vigente, el Flamengo, cuya serie de ida comienza el jueves posterior al partido del Maracaná.
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