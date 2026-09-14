Corte Suprema abre indagación a Iván Cepeda por financiación de consulta del Pacto Histórico

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación previa al senador Iván Cepeda Castro para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, en la que se definió al candidato de esa colectividad a la Presidencia.

Con el fin de establecer si las presuntas irregularidades denunciadas efectivamente se presentaron, el despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones.

En esa consulta, Cepeda se impuso con una ventaja amplia —cerca del 65% de los votos— sobre la exministra Carolina Corcho, en una jornada en la que participaron más de dos millones de personas.

Tras ese resultado, Cepeda quedó como candidato presidencial de la coalición de gobierno para las elecciones de 2026. En la segunda vuelta terminó perdiendo frente a Abelardo de la Espriella, quien se impuso sobre el senador por una diferencia de poco más de 250.000 votos.

No obstante, las dudas sobre la financiación de la consulta ya habían llegado al Consejo Nacional Electoral.