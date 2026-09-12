¿Quién ganará? Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo a una batalla de aura; ya obtuvo una respuesta

El reconocido presentador Jorge Barón sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales donde retaba al padre del Minuto de Dios, Diego Jaramillo, a un reto de aura. El religioso le respondió.
La figura televisiva utilizó su cuenta de Instagram para publicar unas imágenes interpretando la oración que usa Jaramillo al finalizar las emisiones del programa Minuto de Dios. Después de eso, Barón lanzó el reto que se hizo viral.
“Yo sé que muchos de ustedes sí nos diferencian, así que vamos a ver si el padre Diego Jaramillo me acepta una batalla de aura”, expresó el presentador, respondiendo a mensajes en varias redes sociales que invitaban a cómo sería un duelo de la famosa tendencia de farmear aura entre las dos figuras.