¿Quién ganará? Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo a una batalla de aura; ya obtuvo una respuesta

El reconocido presentador Jorge Barón sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales donde retaba al padre del Minuto de Dios, Diego Jaramillo, a un reto de aura. El religioso le respondió. La figura televisiva utilizó su cuenta de Instagram para publicar unas imágenes interpretando la oración que usa Jaramillo al finalizar las emisiones del programa Minuto de Dios. Después de eso, Barón lanzó el reto que se hizo viral. “Yo sé que muchos de ustedes sí nos diferencian, así que vamos a ver si el padre Diego Jaramillo me acepta una batalla de aura”, expresó el presentador, respondiendo a mensajes en varias redes sociales que invitaban a cómo sería un duelo de la famosa tendencia de farmear aura entre las dos figuras.

Sobre esta tendencia, ya el reconocido presentador se había manifestado públicamente, subrayando que a él las “batallas de auras” no le representarían ningún problema y sería “campeón”.

El reto lanzado por el presentador a inicio de semana ya obtuvo una respuesta por parte del padre Jaramillo este sábado, quien a través de TikTok le lanzó otra propuesta. Lea también | ‘Farmear aura’: qué significa, de dónde viene y por qué se volvió tendencia; ¡ya hay batalla programada en Envigado!

“Don Jorge, me han dicho que usted me ha puesto un reto para que saliendo en televisión veamos quien tiene más acogida entre el público. No le puedo aceptar ese reto porque aceptarlo, es de una vez arriesgarme a perderlo”, respondió el religioso.

♬ sonido original - MinutodeDiosTV @minutodediostv Jorge Barón lo retó a una batalla de aura... y el padre Diego Jaramillo respondió: “Yo perdería”. Pero le lanzó una contrapropuesta: ¡lo invita a presentar y animar el Banquete del Millón #66! 🙌 ¿Quién gana en aura? 👀 #JorgeBarón #PadreDiegoJaramillo #BatallaDeAura #BanqueteDelMillón

Sin embargo, el padre Jaramillo le puso otro “reto” a Jorge Barón. El sacerdote invitó al presentador a ser animador de la versión del Banquete del Millón que se hará este año el 19 de noviembre en el Hotel Tequendama.

Qué es el Banquete del Millón

Este es un evento benéfico que se lleva a cabo en Colombia desde 1961 gracias a una iniciativa del padre Rafael García Herreros, quien es el fundador de la obra social Minuto de Dios. Con el concepto de un banquete gastronómico que realmente es una copa de vino y un pan, representantes del Gobierno, la Iglesia, la farándula y empresarios se reúnen para donar mediante “bonos de asistencia” y así contribuir a algunas acciones como la construcción de viviendas para los más necesitados. Siga leyendo | “Volví a la vida”: Jorge Barón confesó el duro proceso de salud que lo marcó para siempre Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas