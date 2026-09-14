Declaración de renta: estas son las cédulas que deben declarar esta semana, entre el 14 y el 18 de septiembre

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) continúa esta semana, del lunes 14 al viernes 18 de septiembre de 2026, con los vencimientos para que las personas naturales obligadas presenten su declaración de renta correspondiente al año gravable 2025.
El trámite debe realizarse en las fechas establecidas por la entidad de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT, mientras que la obligación de declarar depende de los ingresos, patrimonio y movimientos económicos registrados durante 2025.