Ministerio de Hacienda plantea recortes y más inversión para impulsar a Colombia

Andrés Quevedo, viceministro General del Ministerio de Hacienda, aseguró que Colombia enfrenta una situación fiscal crítica y que el primer paso de la actual administración ha sido sincerar las cifras y reconocer las obligaciones que, según explicó, no estaban adecuadamente incorporadas en las cuentas públicas.
Durante su intervención en la Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, Quevedo sostuvo que la situación fiscal que encontró el Gobierno es, a su juicio, la más difícil que ha enfrentado el país. El funcionario señaló que el propósito de la administración no es concentrarse únicamente en los problemas heredados, sino avanzar en medidas que permitan corregirlos.