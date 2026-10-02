¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2027? Así fue la primera reunión entre empresarios y sindicatos

Rueda el último trimestre del año y toma fuerza el debate del aumento del salario mínimo para los trabajadores en Colombia. El pulso este año será diferente: es la primera negociación en la que participará el Gobierno de Abelardo de la Espriella y sentará la posición que tendrá esta administración en los próximos cuatro años. Eso luego de cuatro años del gobierno Petro y donde el pulso estuvo más cercano a la propuesta de las centrales obreras y con mayor distancia de los gremios empresariales.

Este viernes, 2 de octubre, arrancaron los primeros acercamientos. El Gobierno, empresarios y representantes de los trabajadores acordaron avanzar en una mesa técnica y jurídica para revisar disposiciones y regulaciones laborales que generan inquietudes entre los distintos sectores.

El acuerdo se produjo durante la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL) de esta administración, presidida por Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, quien encabezó el encuentro.

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De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Trabajo, la reunión se desarrolló bajo la premisa de “escuchar antes de decidir”, con el propósito de conocer las posiciones, preocupaciones y propuestas de los diferentes actores antes de avanzar en decisiones relacionadas con los asuntos normativos que actualmente están en revisión.

Natalia López, ministra del Trabajo, dijo que el diálogo entre los sectores no implica que todos compartan las mismas posiciones, sino que busca construir acuerdos a partir de las diferencias.

“El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores”, señaló la funcionaria.

López Fuentes agregó que una economía que crece, genera oportunidades y reduce la informalidad requiere confianza y reglas claras. Según indicó, ese es el tipo de diálogo que el Ministerio busca fortalecer desde la “Patria Milagro”.

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