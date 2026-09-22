¡Imperdibles! Tres películas colombianas alistan su estreno en salas de cine, ¿cuáles son?

Varias son las películas colombianas que llegarán a las salas de cine del país, como es el caso del largometraje ‘Georgina,’ dirigido por Martha Sandoval Mancipe, así como ‘Pacífico’, de Riccardo Gabrielli R., y el documental ‘Torah Tropical’, codirigido por Jimmy Ferguson, Ezra Axelrod y Gloria Nancy Monsalve. ‘Georgina’ se estrena el 24 de septiembre. El drama psicológico, producido por MSM Producciones, sigue a una mujer atrapada en la opresión de su abuela, los recuerdos de su infancia y una enfermedad que consume su cuerpo. La llegada de un nuevo sacerdote despierta en ella una búsqueda espiritual y una serie de deseos y fantasías reprimidas, mientras los rumores y la moral de una pequeña comunidad la conducen hacia un destino trágico. Entérese: La Comuna 13 de Medellín tendrá desde este viernes 9 días de porro, cine y carnaval

Protagonizada por Susana Tamayo Lopera, junto a Rocío Tavera, Luis Miguel Moyano, Carlos Hurtado y Julio César Pachón, la película fue rodada en Pinchote, Santander, donde sus calles, arquitectura y habitantes contribuyeron a la construcción del universo narrativo. La producción cuenta con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y con Paula Julieth Villazón Sandoval en la producción general y ejecutiva. Por su parte, ‘Pacífico’, dirigida, escrita y fotografiada por Riccardo Gabrielli R., llegará a las salas el 8 de octubre, con distribución de Cine Colombia. La película de drama y aventura, producida por Spike Cine (RiccaFilm) y Movie Box, acompaña a un grupo de buzos que viaja a la isla de Malpelo y desaparece durante una inmersión, luego de que una corriente los arrastra y separa en medio del océano Pacífico.

Sin barco, sin rumbo y a cientos de kilómetros de tierra firme, cada uno deberá enfrentarse a un océano que no perdona. Mientras tanto, quienes los buscan solo pueden intentar adivinar dónde están. Lea más: El documental de Oasis ya fue estrenado y llega a cines de Colombia esta semana: lo que incluye y dónde verlo

Con una duración de 95 minutos, cuenta con un elenco encabezado por Juan Pablo Raba y Carolina Guerra y fue producida por Riccardo Gabrielli R. y Natalia Lara. El rodaje se realizó en locaciones como el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, la isla Gorgona, la Base Naval ARC Málaga y Barranquilla. Finalmente, ‘Torah Tropical’, documental producido por ThisTopia y codirigido por Jimmy Ferguson, Ezra Axelrod y Gloria Nancy Monsalve, se estrenará el 8 de octubre. La película acompaña a una familia caleña que, tras convertirse al judaísmo ortodoxo, reorganiza su vida en busca del reconocimiento como judíos y la posibilidad de establecerse en Israel.

El documental ha participado en más de 25 festivales internacionales y recibió el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Cali, además de menciones de honor en el North Carolina Film Festival y el Richmond International Film Festival. La producción también fue beneficiaria de los Jewish Story Partners Grants en 2022 y 2023. En Colombia, su distribución estará a cargo de Trama AC. No se vaya sin leer: La ópera del Metropolitan de Nueva York llega a Medellín: doce funciones en Santafé y Viva Envigado

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Bloque de preguntas y respuestas:

‘Georgina’ llegará a los cines el 24 de septiembre, mientras que ‘Pacífico’ y ‘Torah Tropical’ se estrenarán el 8 de octubre. ¿Qué reconocimientos ha recibido el documental ‘Torah Tropical’? ‘Torah Tropical’ ha participado en más de 25 festivales internacionales. También recibió el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Cali y menciones de honor en el North Carolina Film Festival y el Richmond International Film Festival. ¿De qué trata ‘Georgina’, la película colombiana que se estrena en septiembre? ‘Georgina’ es un drama psicológico sobre una mujer que vive bajo la opresión de su abuela, enfrenta recuerdos de su infancia y padece una enfermedad que consume su cuerpo. La llegada de un nuevo sacerdote despierta en ella una búsqueda espiritual y deseos reprimidos.