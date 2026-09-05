Aracataca alista el homenaje a Gabriel García Márquez por sus 100 años

Aracataca, Magdalena, comienza la cuenta regresiva para conmemorar los 100 años del nacimiento de Gabriel García Márquez, una celebración que el municipio busca convertir en una oportunidad para fortalecer su identidad cultural y proyectarse como destino turístico internacional.
El escritor nació en este municipio el 6 de marzo de 1927 y vivió allí hasta los ocho años. Aunque posteriormente dejó Aracataca, los recuerdos de su infancia, las historias familiares y el ambiente del Caribe quedaron profundamente ligados a su obra y, especialmente, a la construcción de Macondo.
Con ese propósito nació la “Misión Aracataca”, una iniciativa que busca recuperar patrimonio, fortalecer la creatividad local y vincular a la comunidad con el legado del Nobel colombiano de Literatura.