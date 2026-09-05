Aracataca alista el homenaje a Gabriel García Márquez por sus 100 años

Aracataca, Magdalena, comienza la cuenta regresiva para conmemorar los 100 años del nacimiento de Gabriel García Márquez, una celebración que el municipio busca convertir en una oportunidad para fortalecer su identidad cultural y proyectarse como destino turístico internacional. El escritor nació en este municipio el 6 de marzo de 1927 y vivió allí hasta los ocho años. Aunque posteriormente dejó Aracataca, los recuerdos de su infancia, las historias familiares y el ambiente del Caribe quedaron profundamente ligados a su obra y, especialmente, a la construcción de Macondo. Con ese propósito nació la “Misión Aracataca”, una iniciativa que busca recuperar patrimonio, fortalecer la creatividad local y vincular a la comunidad con el legado del Nobel colombiano de Literatura.

Una de las actividades que hace parte de esta agenda es el Festival Macondo, que comenzó este viernes y termina este sábado con una programación que reúne literatura, música, gastronomía y otras expresiones culturales relacionadas con la obra del escritor. La iniciativa también contempla laboratorios de creación y recorridos por lugares vinculados con la vida y obra de García Márquez.

Eduardo Brito, secretario de Cultura de la Gobernación del Magdalena, explicó a EFE que el departamento avanza en la preparación de la agenda del centenario. Además, destacó que la Asamblea aprobó una ordenanza para declarar el día del nacimiento del escritor como el “Día de Gabo” y que se han destinado recursos para respaldar las actividades culturales. Conozca: Así es el final de Cien años de soledad en Netflix: cuánto dura, quiénes son los protagonistas y otros detalles El Festival Macondo también dedica este año un espacio especial a Rafael Escalona, compositor y juglar vallenato que mantuvo una estrecha amistad con García Márquez. Ambos compartieron su vínculo con el Caribe y su interés por convertir las historias cotidianas de la región en relatos con alcance universal. La relación entre Gabo y el vallenato fue especialmente cercana. El escritor llegó a decir que Cien años de soledad podía entenderse como un vallenato de 350 páginas. Escalona, además, acompañó a García Márquez a Estocolmo en 1982, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura.

Rafael Escalona, uno de los grandes referentes del vallenato, mantuvo una estrecha amistad con Gabriel García Márquez y compartió con el Nobel su profundo vínculo con el Caribe. FOTO: Colprensa.

Uno de los lugares fundamentales para entender la relación entre García Márquez y Aracataca es la Casa Museo Gabriel García Márquez, recreada a partir de la vivienda de sus abuelos maternos. En ese espacio transcurrieron los primeros años de vida del escritor, rodeado de familiares, relatos sobre guerras, supersticiones y personajes que, con el paso del tiempo, se transformarían en elementos de su literatura. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, y su abuela Tranquilina Iguarán fueron figuras determinantes en esa etapa.

Aracataca también estuvo marcada por la historia de la industria bananera y por los acontecimientos relacionados con la huelga de trabajadores de 1928, episodio que posteriormente aparecería transformado por la ficción en Cien años de soledad, publicada en 1967. Ahora, a un siglo de su nacimiento, el municipio busca que la celebración no se limite a recordar al Nobel, sino que permita mostrar la Aracataca real, sus habitantes, artistas, niños, calles, tradiciones y patrimonio. El objetivo es que Macondo no sea solamente un lugar de la literatura, sino también una puerta de entrada para conocer la historia y la cultura del territorio que ayudó a darle vida.

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