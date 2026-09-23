Morelos prende las alarmas en Nacional: estos son los partidos clave que se perderá

Atlético Nacional pierde a Alfredo Morelos para una seguidilla de partidos importantes. El delantero cordobés presenta una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha y, de acuerdo con lo explicado por el técnico Lucas González, estará entre tres y cuatro semanas por fuera de las canchas.
El ‘Búfalo’ ya había sido baja en el compromiso frente a Llaneros, debido a la molestia que presentó en la zona posterior de su pierna derecha. Antes de ese encuentro, el club había informado oficialmente que el atacante sufría una “lesión muscular de isquiotibiales de la pierna derecha”.
Aunque inicialmente no estaba descartado oficialmente para el partido frente a Millonarios, Lucas González confirmó que el cordobés tendrá que afrontar un periodo de recuperación cercano a un mes. La situación representa una baja importante para el conjunto antioqueño, que afrontará durante las próximas semanas varios compromisos de Liga y otras citas relevantes.