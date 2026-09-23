Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

España es la primera finalista del Mundial femenino sub20: espera por Colombia o Corea del Norte

El fútbol español continúa marcando la diferencia en selecciones, ahora lo hace con la sub-20 femenina.

  • Paula Comendador es la goleadora de España en el Mundial. FOTO: SeFutbolFem
    Paula Comendador es la goleadora de España en el Mundial. FOTO: SeFutbolFem
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
bookmark

A primera hora de este miércoles 23 de septiembre, se llevó a cabo la primera semifinal de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub-20 Polonia 2026. En el Estadio Miejski LKS Lodz, se vieron las caras dos de las potencias del fútbol femenino europeo: España e Italia. Las representantes de la “Roja” llegaban como favoritas y así lo demostraron al imponerse por 2-0 contra las “Azzurras”.

Bajo la dirección arbitral de la rumana Alina Pesu, el balón rodó en tierras polacas y tanto ibéricas como tanas buscaron el pase a la final. Las españolas dominaron al mejor estilo del fútbol español, con buen manejo de pelota e intentando ser verticales. Por el lado de las dirigidas por Nicola Metteucci, jugaron como dicta la historia italiana: bloque bajo y buscando constantemente el contragolpe.

Entérese: La Selección Colombia Sub-20 femenina está en semifinal del mundial tras 16 años

Las jugadoras del técnico David Aznar (España) insistieron con varios remates desde afuera en el primer tiempo, 14 en total, de los cuales 5 encontraron una buena respuesta por parte de la guardameta italiana, sin embargo, el cero se rompió al minuto 40 cuando Daniela Agote corrió hasta el fondo, mandó un centro, el balón se desvió en la capitana italiana Azzurra Gallo y terminó siendo empujado por la arquera Elena Belli. Con el 1-0 a favor de las ibéricas terminó el primer tiempo.

Para la segunda mitad del compromiso, España jugó con el desespero de la “Selezione” y aumentó su dominio en el juego. A esto se le suma la poca ambición del entrenador italiano, Matteucci, quien sacó a su goleadora Karen Appiah cuando debía buscar el empate en el compromiso. El segundo tanto ibérico no tardó en caer y, al 62’, Paula Comendador anotó el de la tranquilidad para su equipo y su sexta diana en el torneo.

Le recomendamos leer: Mariana Mosquera, la joya de Blanquizal que se luce con Colombia en el Mundial Sub-20

Cabe destacar que el VAR intervino para anular dos goles de Daniela Agote, quien se quedó con las ganas de gritar un tanto propio, no obstante, fue la gran figura del compromiso. España ya conquistó el trofeo en el 2022 y perdió la final en 2018 contra Japón, lo que quiere decir que tienen experiencia en el partido definitivo. Las de Aznar esperan por Colombia o Corea del Norte para la gran final del próximo domingo 27 de septiembre en Lodz, Polonia.

Lea también: ¿Quién es Valerín Loboa, la delantera que metió a Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo quedó el partido entre España e Italia en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 2026?
La selección de España se impuso por 2-0 ante Italia en la primera semifinal del torneo, asegurando su boleto a la gran final.
¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026?
La gran final se disputará el próximo domingo 27 de septiembre de 2026 en la ciudad de Lodz, Polonia (en el mismo escenario de la semifinal, el Estadio Miejski LKS Lodz).
¿Contra quién jugará España en la final del Mundial Sub-20?
España espera en la final al ganador de la otra llave de semifinales entre las selecciones de Colombia y Corea del Norte.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos