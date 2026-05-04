Prográmese: así quedaron las fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2026, ¿cuándo juega Nacional?

En poco más de una semana se sabrán cuáles serán los semifinalista del Apertura 2026. Este lunes, Dimayor dio a conocer las fechas y los horarios para los partidos de cuartos de final del torneo, que este semestre, como consecuencia del calendario apretado por el inicio del Mundial de Norteamérica, no tendrá los habituales cuadrangulares.
Esta vez el paso a la final de la Liga se definirá en “mata-mata”. Después del sorteo que se realizó el domingo en la noche, una vez se confirmaron los ocho equipos clasificados y las posiciones que ocuparon. Hay encuentros muy llamativos: el más interesante, en el papel, será el emparejamiento entre América y Santa Fe.