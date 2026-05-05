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EE.UU. dice que alto el fuego con Irán sigue vigente pese a amenazas y tensión

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar tras nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz y las duras declaraciones de Donald Trump.

  • Donald Trump afirmó que Irán “debería izar la bandera blanca de la rendición” y minimizó el conflicto al describirlo como una “pequeña escaramuza”. FOTO: Getty.
    Donald Trump afirmó que Irán “debería izar la bandera blanca de la rendición” y minimizó el conflicto al describirlo como una “pequeña escaramuza”. FOTO: Getty.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Aunque las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a aumentar en las últimas horas, la administración de Donald Trump insiste en que el alto el fuego entre ambos países sigue vigente y que, por ahora, no existe intención de reanudar una guerra abierta.

El encargado de reafirmar esa postura fue el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró este martes que los recientes incidentes en el estrecho de Ormuz no representan una ruptura formal del acuerdo de cese al fuego.

Según explicó, aunque Irán ha protagonizado ataques y maniobras contra embarcaciones estadounidenses en la región, estos hechos “no superan el umbral” que justificaría retomar los combates directos.

Pete Hegseth aseguró que los recientes incidentes en el estrecho de Ormuz no representan una ruptura formal del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. FOTO: AFP.
Pete Hegseth aseguró que los recientes incidentes en el estrecho de Ormuz no representan una ruptura formal del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. FOTO: AFP.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para Medio Oriente, luego de varios días marcados por amenazas cruzadas, movimientos militares y un fuerte discurso de Trump contra el gobierno iraní.

Lea aquí: Irán propone un plan de paz de 14 puntos para acabar la guerra; EE. UU. lo considera “inaceptable”

Desde la Casa Blanca, el mandatario republicano lanzó nuevas críticas contra Teherán y aseguró que el país “debería izar la bandera blanca de la rendición”, argumentando que su capacidad militar ha quedado seriamente debilitada.

“Irán no tiene ninguna posibilidad”, afirmó Trump ante periodistas en el Despacho Oval. Incluso, minimizó el conflicto al describirlo como una “pequeña escaramuza” y una “miniguerra”, pese a la creciente preocupación internacional por una posible escalada militar en la región.

El presidente también defendió el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos sobre puertos iraníes y afirmó que las restricciones están funcionando. “Es como una roca. Nadie va a desafiar el bloqueo”, aseguró.

Aun así, Trump sostuvo que Irán no parece interesado en romper el alto el fuego. “Saben lo que no tienen que hacer”, dijo al ser consultado sobre qué acciones podrían interpretarse como una violación definitiva del acuerdo.

Mientras tanto, la presencia militar estadounidense continúa reforzándose en zonas estratégicas del Golfo Pérsico. Hegseth explicó que el despliegue busca proteger temporalmente la navegación internacional y garantizar el tránsito comercial en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles para el mercado energético mundial.

Las declaraciones del Pentágono buscan enviar un mensaje de calma en medio de un panorama aún inestable. Aunque Washington insiste en que el alto el fuego sigue en pie, la tensión permanece elevada y cualquier incidente adicional podría cambiar rápidamente el rumbo de la crisis entre ambos países.

Entérese: Trump declara que las hostilidades contra Irán “han terminado”

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