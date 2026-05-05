Por qué Alberta, la provincia más rica de Canadá, quiere independizarse del país

La provincia de Alberta, considerada una de las regiones más ricas y estratégicas de Canadá por sus enormes reservas de petróleo y gas, atraviesa un nuevo auge separatista que podría desembocar en un referendo independentista en los próximos meses.
El movimiento tomó fuerza luego de que la organización Stay Free Alberta asegurara haber reunido más de 300.000 firmas para impulsar una consulta popular sobre la separación de la provincia del resto del país, muy por encima de las 178.000 necesarias para activar el proceso ciudadano.
“Este es un día histórico”, afirmó Mitch Sylvestre, director del movimiento separatista, durante la entrega de firmas ante autoridades electorales en Edmonton.