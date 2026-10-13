Cuatro integrantes del Frente 33 de las disidencias murieron en operación militar en el Catatumbo; una era menor de edad

El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora, confirmó que cuatro integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Frente 33 murieron durante una operación militar en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
No obstante, señaló que entre los fallecidos hay una adolescente de 16 años, según información del Instituto Nacional de Medicina Legal. Las Fuerzas Militares aseguran que esta menor de edad se encontraba en función continua de combate.
La operación conjunta, coordinada e interinstitucional se llevó a cabo desde las 10:00 p. m. del sábado 10 de octubre contra esta estructura, señalada de pertenecer a la facción de alias Calarcá.
Las dificultades para ingresar por tierra y los riesgos identificados en la zona llevaron a las Fuerzas Militares a emplear el componente aéreo y, posteriormente, desplegar unidades terrestres para asegurar y registrar el sector.