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Colpensiones confirma fechas de pago de mesadas y prima de Navidad para pensionados en 2026

La entidad mantendrá los pagos de octubre, noviembre y diciembre, incluida la mesada 13, pese a las alertas presupuestales para el cierre del año. Los ministerios de Trabajo y Hacienda aseguran que los recursos están garantizados.

  • Los pensionados de Colpensiones recibirán las mesadas correspondientes al cierre de 2026 y el pago adicional de fin de año, según el Gobierno. FOTO CORTESÍA
    Los pensionados de Colpensiones recibirán las mesadas correspondientes al cierre de 2026 y el pago adicional de fin de año, según el Gobierno. FOTO CORTESÍA
Johan Alexis García Blandón
Johan Alexis García Blandón
hace 4 horas
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Los pensionados afiliados a Colpensiones recibirán sus mesadas correspondientes a los últimos tres meses de 2026 de acuerdo con el calendario establecido por la entidad. El Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con los pagos, incluida la mesada 13, conocida como prima de Navidad, pese a las preocupaciones por la disponibilidad presupuestal al cierre del año.

De acuerdo con el cronograma divulgado, los pagos están previstos para el 30 de octubre, el 30 de noviembre y el 30 de diciembre. La última transferencia incluirá la mesada ordinaria de diciembre y la mensualidad adicional que reciben los pensionados al finalizar el año.

Los ministerios de Trabajo y de Hacienda han señalado que están garantizados los recursos para cubrir las obligaciones pensionales a cargo de Colpensiones durante este periodo.

La ministra del Trabajo, Natalia López, transmitió un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios sobre el cumplimiento del calendario. “Pueden estar tranquilos. Estamos haciendo lo necesario para garantizar los recursos y cumplir con el pago de sus mesadas”, afirmó.

El anuncio se produce después de que se conocieran alertas sobre posibles faltantes presupuestales para el cierre de 2026. Frente a ese escenario, el Gobierno y la administradora pública reiteraron que las transferencias se mantendrán conforme a las fechas previstas.

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¿Cuándo pagan las mesadas de Colpensiones en octubre, noviembre y diciembre de 2026?

InfogrÃ¡fico
Colpensiones confirma fechas de pago de mesadas y prima de Navidad para pensionados en 2026

Según el calendario incluido en la información suministrada, estas son las fechas previstas para los pagos de los últimos tres meses del año:

Mesada de octubre: viernes 30 de octubre de 2026.

Mesada de noviembre: lunes 30 de noviembre de 2026.

Mesada de diciembre y mesada 13: lunes 30 de diciembre de 2026.

La mesada de octubre corresponde al pago ordinario del periodo; en noviembre se realizará la transferencia mensual correspondiente, y en diciembre se entregará la mesada ordinaria junto con la mensualidad adicional de fin de año.

“Esta aclaración responde a la circulación de información inexacta sobre las fechas de pago y los supuestos nuevos requisitos para acceder a las mesadas pensionales”, señaló el MinTrabajo.

Es importante que los beneficiarios consulten los canales oficiales de Colpensiones para confirmar la fecha de disponibilidad de los recursos y las condiciones de cobro según su modalidad de pago.

Conozca también: ¿Se caería la reforma pensional? Piden a la Corte revisar si el caso Name afectó su trámite en el Senado

¿Qué es la mesada 13 y quiénes tienen derecho a recibirla?

La mesada 13 es una mensualidad adicional que reciben los pensionados y equivale al valor de una mesada ordinaria, de acuerdo con las condiciones legales aplicables. Su fundamento se encuentra en el artículo 50 de la Ley 100 de 1993, que reconoce esta prestación adicional a los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y a quienes reciben pensiones de sobrevivientes, entre otros beneficiarios contemplados en la normativa.

Esta mensualidad se conoce popularmente como prima de Navidad y se paga al finalizar el año. No debe confundirse con las primas laborales que reciben los trabajadores dependientes, pues se trata de una prestación pensional.

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En cuanto a los requisitos para recibir el dinero, Colpensiones también habría aclarado que no solicitará certificados de supervivencia como condición general para efectuar estos pagos. Los pensionados deben desconfiar de solicitudes de documentos o información personal que no provengan de canales oficiales y verificar directamente con la entidad cualquier requerimiento relacionado con su mesada.

Lea más: ¿Deben las mujeres pensionarse a la misma edad que los hombres en Colombia? Esto dicen los expertos

Reforma pensional y presión sobre las finanzas públicas

El pago de las mesadas de cierre de año se da en medio de las discusiones sobre la financiación del sistema pensional colombiano y los cambios previstos con la reforma aprobada por el Congreso.

De acuerdo con la información suministrada, la reforma contempla que Colpensiones asuma nuevas responsabilidades como pagador dentro del sistema, con cambios cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2027, aunque el calendario depende de la situación jurídica de la norma.

Asofondos ha advertido que la implementación de la reforma requerirá revisar las necesidades de financiación y los recursos adicionales que podrían demandar las nuevas obligaciones. Estas presiones se suman a los desafíos fiscales del Estado y al debate sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

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