Colpensiones confirma fechas de pago de mesadas y prima de Navidad para pensionados en 2026

Los pensionados afiliados a Colpensiones recibirán sus mesadas correspondientes a los últimos tres meses de 2026 de acuerdo con el calendario establecido por la entidad. El Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con los pagos, incluida la mesada 13, conocida como prima de Navidad, pese a las preocupaciones por la disponibilidad presupuestal al cierre del año.
De acuerdo con el cronograma divulgado, los pagos están previstos para el 30 de octubre, el 30 de noviembre y el 30 de diciembre. La última transferencia incluirá la mesada ordinaria de diciembre y la mensualidad adicional que reciben los pensionados al finalizar el año.
Los ministerios de Trabajo y de Hacienda han señalado que están garantizados los recursos para cubrir las obligaciones pensionales a cargo de Colpensiones durante este periodo.
La ministra del Trabajo, Natalia López, transmitió un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios sobre el cumplimiento del calendario. “Pueden estar tranquilos. Estamos haciendo lo necesario para garantizar los recursos y cumplir con el pago de sus mesadas”, afirmó.
El anuncio se produce después de que se conocieran alertas sobre posibles faltantes presupuestales para el cierre de 2026. Frente a ese escenario, el Gobierno y la administradora pública reiteraron que las transferencias se mantendrán conforme a las fechas previstas.
Le puede interesar: Colpensiones puede suspender el pago de la mesada si no cumple con estos requisitos