Maltrato animal: cuatro mujeres fueron captadas montando sobre una mula en San Roque

Hay indignación en el municipio de San Roque, Nordeste antioqueño, luego de que se conociera un video en el que se ve a cuatro mujeres presuntamente maltratando a un animal durante una fiesta popular. Lea también: Agresor de Lucas, un perro criollo de Envigado, Antioquia, fue condenado a 20 meses de prisión: ¿una pena justa? Según denunció el medio local NS Noticias, la polémica se encendió cuando quedó registrado cómo cuatro caballistas aparecieron montadas sobre una mula en una de las cabalgatas que se celebraban en el centro del municipio. En el video se ve a las cuatro mujeres sobre el animal mientras este avanza a paso lento por una de las zonas céntricas de este territorio.

El asunto generó indignación entre varios de los asistentes al evento y entre muchos sanrocanos que consideran el asunto como un caso de maltrato animal.

Algunas personas han comentado que la situación no es para tanto, toda vez que la capacidad de las mulas para soportar cargas es más que sobrada. Sin embargo, los mismos ciudadanos han expresado que eso nada tiene que ver. Lea también: En video | Gobernación de Atlántico abre investigación por toro al que le prendieron fuego en los cuernos en Sabanalarga “Un animal no es un juguete, ni un objeto para llamar la atención. Es un ser vivo que merece dignidad, cuidado y consideración. Las tradiciones y las cabalgatas pueden ser espacios de alegría e integración pero nunca deben convertirse en excusa para olvidar el respeto y bienestar animal”, comentó una internauta. Ante la indignación ciudadana y tras conocer la denuncia, la Alcaldía de San Roque se pronunció sobre el asunto. La entidad comentó que el propietario del equino se presentó voluntariamente ante la Inspección Municipal de Convivencia y Paz y el Comando de Policía, para dar sus respectivas explicaciones.

Pese a esto, allí fue notificado de una orden de comparendo, conforme a la Ley de Convivencia Ciudadana . “El caso continuará su trámite ante las autoridades competentes, con respeto por el debido proceso y las garantías legales”, apuntó la Alcaldía. Lea también: Denuncias de violencia contra animales en Medellín y Antioquia aumentaron 42% en lo que va de 2026 La Alcaldía comentó que, como Administración Municipal, reconoce el valor de sus tradiciones y festividades equinas. “Pero reiteramos que estas deben desarrollarse con responsabilidad y respeto por la vida. El bienestar animal es un compromiso de todos y no es negociable”, apuntó la entidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de Preguntas y Respuestas.