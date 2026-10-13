Maltrato animal: cuatro mujeres fueron captadas montando sobre una mula en San Roque

Hay indignación en el municipio de San Roque, Nordeste antioqueño, luego de que se conociera un video en el que se ve a cuatro mujeres presuntamente maltratando a un animal durante una fiesta popular.
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Según denunció el medio local NS Noticias, la polémica se encendió cuando quedó registrado cómo cuatro caballistas aparecieron montadas sobre una mula en una de las cabalgatas que se celebraban en el centro del municipio. En el video se ve a las cuatro mujeres sobre el animal mientras este avanza a paso lento por una de las zonas céntricas de este territorio.