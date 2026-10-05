En video | Gobernación de Atlántico abre investigación por toro al que le prendieron fuego en los cuernos en Sabanalarga

La imagen de un toro corriendo desesperadamente con su cornamenta ardiendo en llamas en medio de una multitud desató una intensa ola de indignación y rechazo en Colombia. El momento, grabado durante las corralejas de Sabanalarga, Atlántico, muestra al animal desorientado persiguiendo a las personas en la arena mientras varios de los asistentes dentro del ruedo celebraban la escena. La difusión masiva de las imágenes convirtió el festejo en un debate sobre la efectividad de los controles gubernamentales frente a la protección animal. Ante la gravedad de los hechos, colectivos de bienestar animal como la Plataforma ALTO exigieron a las autoridades competentes un informe urgente sobre el estado de salud del bovino tras la prolongada exposición al fuego y cuestionaron que este tipo de prácticas se continúen permitiendo.

Entérese: “Prefirieron que les dieran la eutanasia”: la respuesta de la pareja que abandonó a sus perros en El Dorado Tras la presión ciudadana y digital, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, condenó públicamente lo ocurrido y anunció medidas de control en un mensaje en su red social X: “¡En el Atlántico decimos NO al maltrato animal! Rechazamos y condenamos con absoluta contundencia el acto de maltrato contra un toro ocurrido en Sabanalarga. Las imágenes que hemos conocido son indignantes y representan un comportamiento que no podemos permitir ni normalizar”, manifestó el mandatario departamental.

Verano confirmó que solicitó formalmente a la Secretaría del Interior del Atlántico revisar el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos para la realización de la corraleja, mientras las autoridades competentes avanzan en las indagaciones para identificar a los responsables directos y aplicar las sanciones correspondientes: “La vida y el bienestar de los animales se respetan y son una prioridad para nosotros en el departamento. Nuestro llamado es claro: estos hechos no pueden repetirse”, concluyó el gobernador.

Las festividades en Sabanalarga habían dado inicio el pasado jueves 1 de octubre. Sobre la responsabilidad organizativa, el alcalde del municipio, José Elías Chams, señaló que la administración no tuvo control directo sobre la logística interna del evento, argumentando que el espacio fue autorizado a un organizador privado que presuntamente presentó las garantías requeridas. Sin embargo, el hecho de que la municipalidad permitiera la actividad sin mecanismos de supervisión ha despertado críticas. Le puede interesar: Un “San Fermín” en el Nordeste: toro descontrolado generó pánico en las calles de Remedios, Antioquia Líderes de la comunidad local, quienes prefirieron mantener su identidad bajo reserva, denunciaron que estas festividades se han transformado en un espacio sistemático de sufrimiento animal y riesgo público. Según expresaron los voceros comunitarios, en estos eventos son recurrentes los accidentes y las personas heridas dentro de la plaza, sin que exista una vigilancia rigurosa por parte de la alcaldía local: “Esta es una fiesta donde la gente va a gozar del dolor y el sufrimiento de estos animales sin que nadie haga algo, principalmente el alcalde del municipio quien es el mayor promotor de estas celebraciones”, recriminaron los líderes de la zona a La FM.

A las críticas también se sumó el exsenador David Luna, quien pidió investigar lo ocurrido y sancionar a los responsables: “Esto no puede llamarse tradición ni espectáculo. Prenderle fuego a un toro en unas corralejas es un acto de crueldad inaceptable. Ninguna celebración puede justificar el sufrimiento de un animal”, escribió en X. Conozca: ¿Tenía autorización? Crece polémica por corraleja en pueblo de Antioquia que dejó un animal muerto y 7 heridos

Luna agregó que las autoridades deben “investigar hasta las últimas consecuencias, identificar a los responsables y aplicar sanciones ejemplares”.

Ley No Más Olé: qué dice la norma sobre el maltrato animal y su transición en Colombia

Colombia atraviesa el periodo de transición de la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, que estableció la prohibición progresiva de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas y otras actividades taurinas. En 2025, la Corte Constitucional amplió ese alcance al declarar inconstitucional la exclusión de las corralejas, los toros coleados y las peleas de gallos. La decisión, sin embargo, tendrá efectos después de un periodo de transición de tres años para permitir procesos de reconversión laboral y cultural.

Mientras llega ese plazo, el Gobierno expidió en julio de 2026 el Decreto 703, que estableció condiciones para los eventos taurinos durante el periodo de transición, entre ellas medidas de bienestar animal, controles de las autoridades territoriales y la prohibición de prácticas que causen dolor durante el espectáculo. A medida que avanzan las investigaciones para esclarecer cómo se introdujo fuego al ruedo, el caso de Sabanalarga pone presente los vacíos en la supervisión de las corralejas regionales durante la entrada en vigencia de la nueva legislación animalista. No se vaya sin leer: Primer septiembre con cero huracanes en el Atlántico en décadas: el Super Niño hace historia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: