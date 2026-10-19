Se lesionó el “Cucho” Hernández con el Betis y se puede perder los amistosos contra Chile

Juan Camilo “Cucho” Hernández pasó de la felicidad a la tristeza en cuestión de días con el Real Betis . El delantero colombiano que anotó el pasado miércoles 14 de octubre ante el Porto por la Champions League , se lesionó el pasado sábado ante el F.C. Barcelona, en uno de los mejores partidos que puede exigir por estos tiempos el fútbol español. Justamente por el alto nivel del compromiso, más la sobrecarga de otros duelos, el pereirano de 27 años de edad sufrió una lesión muscular que lo sacó del juego al minuto 63.

El canterano del Deportivo Pereira sufrió un percance en el sóleo proximal izquierdo (pantorrilla), algo que, según reporta la prensa española, podría dejarlo aproximadamente un mes por fuera de los terrenos de juego. Sin duda es una mala noticia para el Betis, el delantero y la selección nacional de Colombia, pues Hernández es una opción importante en el ataque de ambas instituciones, además de que en lo personal se corta esa buena racha que encaminó en los últimos compromisos.

“El jugador del Real Betis Balompié, Cucho Hernández, sufrió una lesión muscular en el transcurso del encuentro del sábado frente al FC Barcelona. Las pruebas a las que se ha sometido esta mañana confirman que sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo. Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución”, escribió el conjunto bético en el comunicado oficial.

Nelson Deossa será el único criollo en el próximo mes con el Betis. Algunos de los partidos más destacados que tendrán como protagonista al volante caldense serán contra el Feyenoord y Borussia Dortmund por Champions League o el derbi andaluz contra el Sevilla FC (equipo que goleó el Real Madrid el fin de semana 4-1). Como reemplazo del “Cucho” estará el irlandés Troy Parrott, con quien el colombiano estuvo alternando la titularidad en el inicio de campeonato.

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Cabe recordar que, a pesar de la derrota 2-5 ante un Barcelona que lleva puntaje perfecto, el Betis está firmando su mejor comienzo liguero de las últimas 6 décadas con 19 puntos en 9 compromisos disputados. Juan “Cucho” Hernández, por su parte, lleva 3 goles y 2 asistencias en 10 partidos disputados esta temporada con el cuadro verdiblanco. Esta es la primera lesión que tiene con el Betis tras su llegada en febrero de 2025.

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