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Colombia tendría que pelear por uno de los 3,5 cupos sudamericanos al Mundial 2030

Colombia afrontaría unas Eliminatorias atípicas hacia 2030, con siete selecciones disputando apenas 3,5 cupos y un margen de error cada vez menor.

  • Colombia ya inicio su nuevo proceso con miras al Mundial. En su primer duelo amistoso luego de Norteamérica-2026, igualó 1-1 ante México. FOTO: GETTY
    Colombia ya inicio su nuevo proceso con miras al Mundial. En su primer duelo amistoso luego de Norteamérica-2026, igualó 1-1 ante México. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Colombia, en la tarea de consolidar un nuevo grupo de jugadores tras el adiós de la Selección de referentes como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, tendrá otra dura misión para buscar su octava clasificación y la segunda de manera consecutiva a una Copa del Mundo, luego de su participación en Norteamérica 2026, donde llegó hasta los octavos de final.

El camino hacia el Mundial de 2030 tendría una particularidad para Sudamérica. Argentina, Paraguay y Uruguay, países que organizarán el próximo certamen junto con España, Portugal y Marruecos, tendrán su clasificación asegurada de manera automática.

Sin embargo, los tres combinados sudamericanos sí participarían en las próximas Eliminatorias, aunque lo harían sin disputar los cupos mundialistas.

Lea: “Podíamos haber dado mucho más”: Richard Ríos tras el amistoso entre Colombia y México

Según informó el periodista deportivo argentino Juan José Buscalia, en ESPN, la Fifa le habría comunicado a la Conmebol que la presencia de Argentina, Paraguay y Uruguay no liberará cupos adicionales para Sudamérica. La información comenzó a ser replicada por diferentes medios, a la espera de la oficialización por parte del máximo organismo del fútbol mundial.

De esta manera, solo estarían en juego 3,5 cupos para los restantes seleccionados de la región: tres clasificaciones directas y una plaza para el repechaje. Los países que lucharían por esos boletos serían Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

La presencia de Argentina, Paraguay y Uruguay en el clasificatorio obedecería, de acuerdo con la información conocida, a motivos comerciales, además de servirles como preparación para el Mundial.

La situación abre un debate, pues estos tres seleccionados disputarían los partidos, pero sin la necesidad de sumar puntos para conseguir su clasificación. Sus resultados, por lo tanto, podrían tener incidencia directa en las posibilidades de los demás equipos.

Para Colombia, el panorama supondría unas Eliminatorias con un margen de error reducido, especialmente en un proceso que marca el comienzo de un relevo generacional.

Lea más: Después del Mundial de Norteamérica, Colombia mejoró su puesto en el ranking Fifa, ¿de qué quedó?

La Copa del Mundo de 2030 se disputará en tres continentes (Europa, África y América) para conmemorar la celebración de los 100 años del primer Mundial, realizado en 1930 en Uruguay, con la participación de 13 selecciones.

Uruguay será sede del partido inaugural en el estadio Centenario, mientras que Argentina y Paraguay albergarán un encuentro cada uno.

En las últimas Eliminatorias Sudamericanas, Colombia terminó tercera con 28 puntos, detrás de Argentina, que lideró con 38, y Ecuador, que sumó 29. También clasificaron Uruguay, Brasil y Paraguay, todos con 28 unidades. Bolivia terminó en el puesto de repechaje, en el que perdió ante Irak.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos cupos tendría Sudamérica para el Mundial 2030?
La FIFA confirmó que Argentina, Paraguay y Uruguay se clasificarán automáticamente por ser parte de la celebración del centenario y que sus plazas se descontarán del cupo asignado a la Conmebol.
¿Por qué Argentina, Paraguay y Uruguay estarían clasificados al Mundial 2030?
Las tres selecciones tendrán clasificación automática porque cada uno de sus países albergará uno de los partidos de la celebración del centenario del Mundial de 1930. Sus plazas no representan cupos adicionales para la Conmebol.
¿Colombia tendría que jugar las Eliminatorias para el Mundial 2030?
Sí. Colombia no está entre las seis selecciones que tendrán clasificación automática, por lo que deberá disputar el proceso de clasificación sudamericano para buscar un lugar en el Mundial 2030.
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