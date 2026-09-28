“Podíamos haber dado mucho más”: Richard Ríos tras el amistoso entre Colombia y México

Ante un M&T Bank Stadium repleto en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, la selección Colombia tuvo su primera salida posmundial 2026 ante México, uno de los anfitriones de ese torneo y que realizó una buena copa del mundo. El duelo entre criollos y manitos no pasó del empate 1-1, el gol colombiano lo marcó Luis Javier Suárez, que recibió una magnífica asistencia de Richard Ríos. A propósito de este partido, el hombre del pase gol habló y dijo que le faltó a la tricolor.
“No nos sentimos felices por lo que pasó, porque sentíamos que podíamos haber dado mucho más y se queda esa sensación que es un poco incómoda porque te vas a la cama, te vas al hotel pensando que siempre se puede un poquito más”, afirmó Ríos.