Después del Mundial de Norteamérica, Colombia mejoró su puesto en el ranking Fifa, ¿de qué quedó?

Terminó el Mundial de Norteamérica y empieza el momento de los balances. Uno de los más importantes es cómo quedó el ranking Fifa después de la primera Copa del Mundo que contó con 48 selecciones y que se disputó, de manera simultánea, en tres países sede.
La Selección de España, que terminó campeona del torneo después de vencer a Argentina en la final (1-0), subió al primer puesto del listado que mide el rendimiento de las selecciones nacionales en el mundo. Los ibéricos, que llegaron al torneo en la segunda casilla del listado, detrás de la Argentina de Lionel Messi y compañía, sumó un total de 1995,88 puntos y superó al seleccionado suramericano.