La lesión de Daniel Muñoz y el rumor de arresto que prendieron las alarmas en Colombia

La ausencia del lateral colombiano en la victoria del Crystal Palace no solo fue notada por su equipo, sino que también encendió las alarmas en la Selección Colombia. Mientras el club confirma una lesión menor, versiones en redes sociales vinculan al jugador con un supuesto incidente en Londres.
El Crystal Palace logró una importante victoria de 2-1 sobre el Fulham en la fecha 14 de la Premier League, un resultado clave para los ‘Eagles’. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la jornada fue la notoria ausencia del lateral colombiano Daniel Muñoz, una situación que rápidamente generó preocupación tanto en la afición del club inglés como en el cuerpo técnico de la Selección Colombia, dirigido por Néstor Lorenzo.
Muñoz no solo fue excluido del once inicial, sino que ni siquiera apareció inscrito entre los suplentes. Esta falta resultó inesperada dado que en los partidos recientes el colombiano se había consolidado como una figura determinante, incluso anotando un gol en la fecha inmediatamente anterior.