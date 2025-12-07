La lesión de Daniel Muñoz y el rumor de arresto que prendieron las alarmas en Colombia

La ausencia del lateral colombiano en la victoria del Crystal Palace no solo fue notada por su equipo, sino que también encendió las alarmas en la Selección Colombia. Mientras el club confirma una lesión menor, versiones en redes sociales vinculan al jugador con un supuesto incidente en Londres. El Crystal Palace logró una importante victoria de 2-1 sobre el Fulham en la fecha 14 de la Premier League, un resultado clave para los ‘Eagles’. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la jornada fue la notoria ausencia del lateral colombiano Daniel Muñoz, una situación que rápidamente generó preocupación tanto en la afición del club inglés como en el cuerpo técnico de la Selección Colombia, dirigido por Néstor Lorenzo. Muñoz no solo fue excluido del once inicial, sino que ni siquiera apareció inscrito entre los suplentes. Esta falta resultó inesperada dado que en los partidos recientes el colombiano se había consolidado como una figura determinante, incluso anotando un gol en la fecha inmediatamente anterior.

La versión oficial: “Tiene que descansar” La razón oficial para la baja del lateral es clara y fue confirmada por el cuerpo técnico del Crystal Palace. En la fecha anterior, ante el Burnley, Muñoz fue protagonista por marcar un gol, pero también presentó una molestia en la rodilla durante el encuentro. Ante esta incomodidad física, el técnico decidió proteger al jugador. Oliver Glasner, entrenador de los ‘Eagles’, ofreció claridad sobre la situación en declaraciones a EFE. “La rodilla. Ha dicho que tiene que descansar y por eso está fuera. No vamos a tomar riesgos y ojalá que pueda volver contra el Manchester City”. A pesar de la alerta inicial, la directiva del club señaló que se trata de una molestia menor. Todo indica que la ausencia de Muñoz no será prolongada y que, por el contrario, el lateral estaría listo para volver al campo el próximo fin de semana, cuando el Crystal Palace enfrente al Manchester City, un partido de alta exigencia que requerirá a todas las figuras de la plantilla.

El rumor oscuro: supuesto arresto en Londres Mientras la versión oficial apuntaba a la dolencia física, las redes sociales comenzaron a arder con versiones que ubicaban al colombiano en el centro de un supuesto escándalo. La BBC había informado previamente que un futbolista de 29 años había sido detenido en el centro de Londres bajo sospecha de agresión y altercado. Aunque la BBC no reveló la identidad, señaló que la víctima fue trasladada a un hospital con lesiones que no comprometían su integridad, y que el futbolista fue liberado bajo fianza mientras avanzan las investigaciones.