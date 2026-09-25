Tailandia ratifica cadena perpetua contra Daniel Sancho por asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta

La Justicia de Tailandia confirmó este viernes la condena a cadena perpetua contra el español Daniel Sancho por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido en agosto de 2023 en la isla de Koh Pha Ngan.
El Tribunal de Apelaciones de Phuket rechazó el recurso presentado por la defensa de Sancho, que buscaba repetir el juicio o realizar una nueva audiencia con testigos adicionales. La decisión fue comunicada durante una sesión a puerta cerrada y remitida al Tribunal Provincial de Samui para su lectura ante las partes autorizadas.
El caso en su momento conmocionó a toda Colombia por la sevicia con la que fue cometido el crimen del ciudadano español.