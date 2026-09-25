“¿Quién tiene interés en hacerle daño a Comfama?”: David Escobar

En 1954, cuando Colombia sufría la Violencia, un puñado de sindicalistas y empresarios se sentaron a conversar en Medellín. Y de esa charla entre la Unión de Trabajadores de Colombia y la ANDI, liderada por José Gutiérrez Gómez, nació Comfama, la primera caja de compensación familiar del país. Le daba subsidios a las mujeres trabajadoras por cada hijo.
Tres años después, la Junta Militar convirtió en obligación nacional lo que los antioqueños ya habían inventado por convicción, y el modelo se replicó en cada rincón de Colombia. Setenta y dos años después, Comfama le brinda servicios a 4,7 millones de personas, entre subsidios, salud, educación, vivienda y cultura, gracias a ingresos de tres billones y medio de pesos en 2026.
En los últimos treinta días, sin embargo, cuentas anónimas en redes sociales han publicado ciento cuarenta piezas, con pauta pagada, cuestionando el manejo de esos recursos y a su director, David Escobar.
El ataque ha sido liderado por el concejal Andrés Rodríguez, conocido como “El Gury” o “El Bate”, quien además interpuso dos tutelas —ambas negadas por los jueces— exigiendo información que Comfama considera confidencial.
El Consejo Directivo de la entidad respaldó a Escobar y anunció una denuncia penal frente a lo que considera una campaña de difamación.