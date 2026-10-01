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De la Espriella anuncia ofensiva contra empresas privadas de seguridad: “no pueden ser fachada del crimen”

El jefe de Estado dijo que la empresa Maximus tiene la licencia cancelada, mientras Blink, Lost Prevention y Atenas enfrentan decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme, y OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida.

  • Abelardo De la Espriella, presidente colombiano, anunció ofensiva contra empresas de seguridad privada. Foto: AFP
    Abelardo De la Espriella, presidente colombiano, anunció ofensiva contra empresas de seguridad privada. Foto: AFP
El Colombiano
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hace 7 minutos
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El presidente Abelardo De la Espriella anunció en X una ofensiva para reforzar los controles sobre el sector de vigilancia y seguridad privada, luego de identificar empresas que, según las investigaciones adelantadas por las autoridades, estarían relacionadas con presuntas estructuras criminales o presentarían irregularidades en el manejo y control de armas.

El jefe de Estado señaló que, tras la posesión del superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Wilson Caballero Ariza, impartió una instrucción para intensificar las acciones contra compañías que eventualmente estarían siendo utilizadas como fachada por organizaciones delincuenciales para acceder a armas, protegerse o encubrir actividades ilícitas.

Entre las empresas mencionadas en el pronunciamiento aparecen Maximus, Blink, Lost Prevention, Atenas y OL Security Group–Servisecurity. De acuerdo con lo señalado por Abelardo De La Espriella, Maximus tiene la licencia cancelada, mientras que para Blink, Lost Prevention y Atenas se habrían adoptado decisiones de cancelación que aún están pendientes de quedar en firme.

En el caso de OL Security Group–Servisecurity, la compañía permanece con licencia suspendida y su proceso de cancelación continúa en trámite.

Estos procedimientos están relacionados, según el pronunciamiento, con investigaciones sobre posibles conexiones con estructuras criminales y con presuntas irregularidades en el control de armas.

“¡La seguridad privada no puede servir de fachada al crimen!”, afirmó De La Espriella al presentar los resultados de las actuaciones que, según explicó, viene adelantando la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Noticia en desarrollo...

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