De la Espriella anuncia ofensiva contra empresas privadas de seguridad: “no pueden ser fachada del crimen”

El presidente Abelardo De la Espriella anunció en X una ofensiva para reforzar los controles sobre el sector de vigilancia y seguridad privada, luego de identificar empresas que, según las investigaciones adelantadas por las autoridades, estarían relacionadas con presuntas estructuras criminales o presentarían irregularidades en el manejo y control de armas.

El jefe de Estado señaló que, tras la posesión del superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Wilson Caballero Ariza, impartió una instrucción para intensificar las acciones contra compañías que eventualmente estarían siendo utilizadas como fachada por organizaciones delincuenciales para acceder a armas, protegerse o encubrir actividades ilícitas.

Entre las empresas mencionadas en el pronunciamiento aparecen Maximus, Blink, Lost Prevention, Atenas y OL Security Group–Servisecurity. De acuerdo con lo señalado por Abelardo De La Espriella, Maximus tiene la licencia cancelada, mientras que para Blink, Lost Prevention y Atenas se habrían adoptado decisiones de cancelación que aún están pendientes de quedar en firme.