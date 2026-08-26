De la Espriella firmó cinco órdenes de extradición, entre ellos ‘Araña’ de los Comandos de Frontera y ‘Mocho Olmedo’ de las disidencias

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de la organización criminal Comandos de Frontera, fue capturado el 14 de febrero de 2025. Desde el inicio, se estableció que tendría orden de extradición, pues lo encontraron traficando drogas mientras se sentaba en las mesas de negociación de paz: una falta grave. Sin embargo, solo hasta ahora se cumple aquella promesa judicial.

La orden de extradición también incluye a alias Mocho Olmedo, cabecilla de las disidencias, y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, el exjefe del grupo criminal Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, también conocido como Los Pachenca.

También firmó la orden de extradición de alias Pinocho y HH, quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia.

En febrero de 2025, Mocho Olmedo se entregó a las autoridades en medio de los azarosos combates entre las disidnecias y el ELN en la región del Catatumbo.

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Por otro lado, a Carmen Evelio Castillo lo capturaron el pasado 4 de junio de 2024. Cayó en medio de un operativo que adelantó la Policía justo antes de ingresar a un quirófano para realizarse una cirugía estética: pretendía cambiar algunas facciones de su rostro para burlar las autoridades.

Alias Muñeca tiene un historial criminal de más de 20 años. Desde el 2020 estaba al frente de Los Pachenca, banda criminal que tiene presencia consolidada en Magdalena, La Guajira y Cesar. Es señalado de enviar entre 50 y 60 toneladas de cocaína al año hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

En el expediente contra Muñeca le atribuyen más de 150 homicidios selectivos en medio de la disputa por el control de las rentas ilícitas con el Clan del Golfo.

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Se conoce que las autoridades estadounidenses reclaman a los criminales mencionados (incluso a quienes siguen prófugos) por su presunta participación en actividades de narcotráfico, tráfico o porte ilegal de armas y narcoterrorismo.

El presidente Abelardo de La Espriella presentó las extradiciones como una señal del cambio de rumbo frente a la política de “paz total” impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro. Según explicó, su administración busca reemplazar ese enfoque por una estrategia basada en el ejercicio de la autoridad estatal, el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento de la seguridad.

De hecho, apenas inició su mandato, De la Espriella aseguró: “La patria milagro dará resultados en seguridad, porque un país que no tiene seguridad no tiene nada y la vamos a recuperar con mano de hierro”; además, agregó que no negociará con nadie: “Bandido que no se someta será dado de baja como el derecho corresponde. Hoy más que nunca estoy firme por la patria”, añadió.

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