De la Espriella anuncia plan para recuperar Tolima tras los incendios: estas son las ayudas

Los incendios forestales que golpean al Tolima han dejado una afectación de más de 50.000 hectáreas, de las cuales unas 28.000 corresponden a terrenos agropecuarios, según el balance entregado por el Gobierno. La emergencia alcanza a 23 municipios y 507 veredas, con 2.660 productores afectados y 163.000 animales en riesgo.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció un plan especial de recuperación ambiental, productiva, rural y de seguridad para el departamento, al tiempo que aseguró que existen indicios de que una parte importante de los incendios habría sido provocada de manera intencional.
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