De la ‘paz total’ a la ley de sometimiento: los puntos centrales de la propuesta de De la Espriella

El proyecto de ley que presentó el gobierno de Abelardo de la Espriella cambia el enfoque frente a los grupos armados: de la “paz total” pasa a una oferta de sometimiento a la justicia.
¿De dónde sale? El proyecto modifica, adiciona y prorroga la ley de orden público (418 de 1997), una que ha servido gobierno tras gobierno para las negociaciones y diálogos con grupos armados en el país. De ahí salió la ‘paz total’, por ejemplo.
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Ahora, la iniciativa busca establecer las condiciones que el Gobierno ofrecería a quienes quieran someterse a la justicia, ya sea de manera individual o como parte de una organización. Según el documento, ese proceso deberá respetar los derechos de las víctimas y la independencia judicial.
Uno de los principales cambios es que la ley tendría una vigencia de diez años a partir de su promulgación; es decir, que con esto buscan evitar un cambio cada cuatro años. En todo caso, el Ejecutivo deberá presentar cada año al Congreso un informe sobre su implementación.
Para Jairo Libreros, analista político, la propuesta es “muy arriesgada” porque la ley de orden público se vence el 4 de noviembre. “O sea, tienen que correr en el Congreso”, dice. Agrega que, incluso con mensaje de urgencia, es muy difícil que se pueda cumplir en esos términos.