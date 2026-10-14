Colombia sigue brillando en Paraguay: la patinadora colombiana Kollin Castro rompió dos récords mundiales

Colombia es una de las grandes potencias del patinaje y la vallecaucana Kollin Castro lo demostró en Asunción, Paraguay, durante el último día de competencias de pista en los Juegos Mundiales de esta modalidad. En la prueba de velocidad de 1.000 metros, estableció el nuevo récord mundial. Castro, nacida en Florida, Valle, detuvo el cronómetro cuando marcaba 1 minuto, 24 segundos y 751 milésimas durante una de las semifinales. Con ese tiempo no solo se metió en la final. También superó un registro que tenía, desde 2021, la taiwanesa –compiten como China Taipéi–, Yang Ho-Chen, quien cruzó la meta en 1:26:172 durante un campeonato que se hizo en Ibagué.

En la final, además, la velocista colombiana terminó primera, con lo que se colgó su segunda medalla de oro en el campeonato, que terminará el próximo 18 de octubre. Castro, de 21 años, también se quedó con la presea dorada en la prueba de 500 metros. En ella, además, también estableció récord mundial: cruzó la meta en un tiempo de 41 segundos y 951 milésimas, con lo que dejó atrás la marca de 43,247 que tenía la vallecaucana Hellen Montoya desde 2015, cuando terminó primera en un campeonato que se realizó en Taiwan.

“Fue una carrera muy emocionante. Me sentía muy bien desde el inicio. Hicimos lo que preparamos. Tenía confianza en lo que podría lograr. Para mí siempre ha sido un orgullo representar al país. Estoy muy contenta por el récord en la prueba de 1.000 metros, que la disfruto mucho”, dijo Kollin tras finalizar la competencia.

¿Cómo va Colombia en el medallero?

Colombia dominó por completo las pruebas de velocidad en los Juegos Mundiales de Patinaje. El equipo criollo, que también se quedó con la prueba de 3.000 metros sénios damas en relevos –Kollin Castro hizo parte del cuarteto–, terminó con una cosecha de 25 medallas en el torneo.

De ellas, 13 fueron de oro (Castro fue una de las deportistas que más preseas logró), ocho de plata y las 4 restantes de bronce. La delegación nacional quedó por encima de Italia, que cosechó 5 oros y 3 platas; así como de Taiwán –China Taipéi–, que fue tercera con 3 oros, 3 platas y 5 bronces (en los medalleros, los oros tienen más peso que el resto, por eso los europeos aparecen arriba de los asiáticos, aunque consiguieron menos preseas en total).

La delegación de Francia fue cuarta con dos oros, una plata y cuatro bronces; mientras que España terminó quinta con un oro y tres platas. Ecuador, en el séptimo lugar del medallero, fue el segundo mejor equipo americano con 2 platas y un bronce. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.