Segunda temporada de aire crítico en el Valle de Aburrá: qué se espera y qué harán las autoridades

Cuando cae la tarde y las nubes grises cubren el Valle de Aburrá, el aire parece quedarse quieto sobre la ciudad. Como suele ocurrir durante la segunda temporada de lluvias del año, inició un periodo crítico de calidad del aire. Desde el 13 de octubre y hasta el 24 rige en el territorio metropolitano el segundo periodo de gestión de episodios de contaminación atmosférica de 2026, declarado por el Área Metropolitana mediante una resolución. Corantioquia, autoridad ambiental de la zona rural, también adoptó dicha resolución. La razón de fondo es geográfica y climática. El Valle de Aburrá es una cuenca angosta y semicerrada, rodeada de montañas, donde los contaminantes se dispersan con dificultad cuando hay estabilidad atmosférica prolongada y poca ventilación. A eso se suman las emisiones de vehículos e industrias y el humo de quemas e incendios de cobertura vegetal, cercanos o lejanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda límites que aún el Valle de Aburrá no cumple. Por ejemplo, para el caso de partículas finas menores a 2,5 micras (PM 2.5), recomienda una media de exposición de 15 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, las estaciones del Siata a la fecha de este 14 de octubre reportan una media de hasta 26 en algunas estaciones. Solamente en algunas, como Santa Elena o Barrio El Poblado, reportan números de 5 a 7. Igualmente, aunque la recomendación de la OMS sea 15, la norma ambiental en Colombia sigue muy por encima. Según la resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la normativa vigente dicta que los máximos niveles permisibles son de 37 microgramos por metro cúbico en un promedio de 24 horas, más del doble de lo recomendado por la OMS. Entérese: La ciencia revela el lado oculto del aire en Medellín

El Niño y menos lluvia

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) informó que estos periodos se esperan de forma regular entre febrero y abril, y entre octubre y noviembre, de acuerdo con el ciclo anual de las lluvias en la zona andina. Este año pesa además el fenómeno de El Niño, que se consolida en el segundo semestre y reduce las lluvias que ayudan a limpiar el aire. Según el Siata, para el periodo del 13 al 24 de octubre hay una probabilidad media-baja de que cinco o más estaciones poblacionales registren un índice de calidad del aire naranja, dañino para grupos sensibles como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Y una probabilidad baja de que al menos una estación llegue al rojo, dañino para la población en general. Cabe recordar que esas proyecciones tienen valores de incertidumbre y que podrían presentarse condiciones no previstas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El Siata también prevé que las estaciones Fiscalía General y Tráfico Centro, en Medellín, registren concentraciones de PM2.5 más altas que las demás por el intenso flujo vehicular en sus alrededores. El PM2.5 es material particulado fino, tan pequeño que puede entrar profundamente en los pulmones y llegar incluso al torrente sanguíneo.

Qué harán las autoridades

La resolución se apoya en el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire 2017-2030, que clasifica la cuenca del Valle de Aburrá como área fuente de contaminación por PM2.5, y en un protocolo que define quién actúa y cómo durante un episodio. Ordena a los consejos metropolitanos de gestión del riesgo, ambiental, transporte, educación y salud seguir de manera permanente el índice de calidad del aire. Los municipios y el Distrito de Medellín deben apoyar la vigilancia de las fuentes fijas e informar oportunamente las quejas de la comunidad. Se reforzará también el control de emisiones de vehículos y la coordinación con el Metro de Medellín. Si el episodio empeora, las medidas podrían llegar a acciones como el teletrabajo. Corantioquia, por su parte, aplicará su plan Aire Puro en la zona rural. Entre las acciones, están más operativos de medición a vehículos, visitas a industrias, plantas, hornos y canteras para verificar sus emisiones, e incentivos para el uso de la bicicleta y el teletrabajo entre sus funcionarios. Además, la corporación informó que mantiene nueve estaciones de monitoreo (ocho fijas y una de campaña) con las que calcula el índice de calidad del aire.

Qué recomiendan

Las autoridades piden evitar las quemas, reducir el uso innecesario del vehículo particular y preferir el transporte sostenible. Distintos expertos han explicado que la forma más efectiva de protegerse es alejarse de las fuentes de contaminación: no hacer ejercicio junto a vías congestionadas y evitar las horas pico de la mañana, que bajan después de las 10:00 a. m. Para mejorar la calidad del aire en las casas, se recomienda tener plantas de interiores, ventilar en los horarios de menor flujo o actividad vehicular y demás. Lea más: Calidad del aire en el Valle de Aburrá sigue lejos de lo exigido por la OMS Bloque de preguntas y respuestas