Debate en la Asamblea destapa inconsistencias de $23.000 millones en equipos de salud de Antioquia

¿Cuántos Equipos Básicos de Salud funcionan realmente en Antioquia? ¿A dónde fueron los 659.000 millones de pesos transferidos para financiarlos entre 2022 y 2026? Esas preguntas guiaron el debate de control político que el diputado Jorge Correa Betancur lideró en la Asamblea Departamental.

El primer hallazgo que señaló el diputado tiene que ver con los números. Según la información entregada por el Ministerio de Salud, al 31 de marzo de 2026 había 648 Equipos Básicos de Salud funcionando en el departamento, mientras que con corte al 31 de mayo, la Secretaría Departamental reportó 442.

La diferencia de 206 equipos no tiene una explicación oficial clara; puede deberse a cambios en la operación, a suspensiones de contratos, a criterios distintos de registro o a fallas en los sistemas de información. Sin embargo, Correa aseguró que nadie lo ha aclarado.

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También con los recursos dijo que pasa algo similar. El Ministerio reportó transferencias por 659.260 millones de pesos para el mismo periodo, mientras el consolidado departamental registra 635.975 millones. La brecha supera los 23.000 millones de pesos y, por ahora, nadie ha explicado de dónde viene esa diferencia.

“Cuando se invierten recursos de esta magnitud, el debate no puede limitarse a cuánto dinero se anunció o cuántos equipos se reportaron. Tenemos que saber qué atención recibieron las comunidades y qué resultados se pueden demostrar”, planteó Correa durante su intervención.