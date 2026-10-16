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Debate en la Asamblea destapa inconsistencias de $23.000 millones en equipos de salud de Antioquia

El diputado Jorge Correa contrastó información del Ministerio de Salud, la Secretaría Departamental y 51 municipios, y señaló que las cifras no cuadran.

  • Imagen de la Asamblea de Antioquia. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Imagen de la Asamblea de Antioquia. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
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hace 54 minutos
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¿Cuántos Equipos Básicos de Salud funcionan realmente en Antioquia? ¿A dónde fueron los 659.000 millones de pesos transferidos para financiarlos entre 2022 y 2026? Esas preguntas guiaron el debate de control político que el diputado Jorge Correa Betancur lideró en la Asamblea Departamental.

El primer hallazgo que señaló el diputado tiene que ver con los números. Según la información entregada por el Ministerio de Salud, al 31 de marzo de 2026 había 648 Equipos Básicos de Salud funcionando en el departamento, mientras que con corte al 31 de mayo, la Secretaría Departamental reportó 442.

La diferencia de 206 equipos no tiene una explicación oficial clara; puede deberse a cambios en la operación, a suspensiones de contratos, a criterios distintos de registro o a fallas en los sistemas de información. Sin embargo, Correa aseguró que nadie lo ha aclarado.

Entérese: Inversión de Equipos Básicos en Salud de Antioquia creció 12.000%, pero resultados no son claros: diputado Jorge Correa

También con los recursos dijo que pasa algo similar. El Ministerio reportó transferencias por 659.260 millones de pesos para el mismo periodo, mientras el consolidado departamental registra 635.975 millones. La brecha supera los 23.000 millones de pesos y, por ahora, nadie ha explicado de dónde viene esa diferencia.

“Cuando se invierten recursos de esta magnitud, el debate no puede limitarse a cuánto dinero se anunció o cuántos equipos se reportaron. Tenemos que saber qué atención recibieron las comunidades y qué resultados se pueden demostrar”, planteó Correa durante su intervención.

Sin impacto medido y con equipos suspendidos

Durante el debate, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Johana Solano Sánchez, presentó un balance que reveló más problemas de los esperados.

Con corte al 30 de agosto de 2026, el departamento tenía apenas 196 equipos en operación, distribuidos en 44 municipios, 93 rurales y 103 urbanos. Solano también admitió que Antioquia no tiene estudios que permitan medir el impacto de esta estrategia sobre las condiciones de salud de la población.

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Aunque la Secretaría reportó cerca de 977.000 hogares atendidos en los registros acumulados, también reconoció dificultades con las plataformas de información y con la disponibilidad de datos completos y confiables.

Los problemas identificados van desde demoras en los giros de recursos hasta dificultades para contratar y retener talento humano, pasando por barreras geográficas y la ausencia de un sistema de seguimiento integral.

El análisis del equipo del diputado, que revisó información de 51 municipios y encontró que, aunque 22 reportaron una operación activa y estable, cuatro estaban en operación parcial y 25 registraron equipos suspendidos, finalizados o sin evidencia suficiente de funcionamiento. Esos 25 municipios representan la mitad de los revisados.

La distribución también genera preguntas

Otro punto que levantó el debate fue la distribución territorial de los equipos. Correa señaló que municipios como Bello e Itagüí reportaron 34 equipos cada uno, mientras que varios territorios rurales y dispersos, con mayores barreras geográficas y menos acceso a servicios, tienen una presencia mucho menor.

Para el diputado, la asignación debería responder a las necesidades epidemiológicas y poblacionales de cada territorio, no a otros criterios.

Como resultado del debate, Correa anunció que remitirá la información recibida del Ministerio a la Secretaría Departamental para que las entidades contrasten sus cifras. También propuso poner la documentación en manos de los organismos de control para que evalúen lo que consideren pertinente.

Lea más: Asamblea aprobó proyecto de Gobernación para cobrar valorización en estas vías de Antioquia

Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué responden las inconsistencias de $23.000 millones reveladas en la Asamblea?
A la falta de coincidencia entre las transferencias certificadas por el Ministerio de Salud ($659.260 millones) y el consolidado ejecutado que reporta la Gobernación de Antioquia ($635.975 millones). La diferencia exige un proceso formal de conciliación de cuentas entre ambas entidades.
¿Cuántos Equipos Básicos de Salud funcionan hoy en Antioquia?
Aunque el Ministerio llegó a registrar 648 equipos a principios de año, la Secretaría de Salud de Antioquia confirmó que al 30 de agosto de 2026 solo 196 equipos permanecían en operación, distribuidos en 44 municipios.
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