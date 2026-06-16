Inversión de Equipos Básicos en Salud de Antioquia creció 12.000%, pero resultados no son claros: diputado Jorge Correa

Hay preocupación en la Asamblea de Antioquia por la respuesta dada desde el Ministerio de Salud a las inversiones hechas por esta cartera en el departamento. Según indicaron desde el recinto departamental, lo expuesto por el MinSalud habría dejado ver una ausencia de información que permitiera evaluar los resultados de la estrategia de Equipos Básicos de Salud (EBS), una de las principales apuestas del Gobierno Petro para fortalecer la Atención Primaria en Salud en los territorios.

Sin embargo, Correa comentó que, por medio de la información otorgada, no hay cómo establecer con claridad cuáles problemas de salud han mejorado gracias a la intervención de los EBS.

“Mientras en 2022 se asignaron apenas $1.656 millones para esta estrategia, en 2024 los recursos superaron los $201.249 millones”, añadió Correa.

El diputado comentó por ejemplo que –según la información oficial suministrada– entre 2022 y 2026 el Gobierno Nacional destinó más de $659.260 millones para la implementación y operación de los Equipos Básicos de Salud en Antioquia, lo que representa un incremento superior al 12.000% en apenas dos años.

Para Correa, aunque la entidad suministró información relacionada con recursos asignados, número de equipos conformados, lineamientos técnicos y proyectos de infraestructura sanitaria, persisten importantes vacíos respecto a los resultados alcanzados, el impacto de la estrategia y los beneficios concretos para la población.

Según el diputado Jorge Correa, quien es el solicitante de la información vía tutela, su inquietud surge luego del análisis de la información entregada por la entidad.

“Cuando una estrategia recibe recursos de esta magnitud, el debate no puede limitarse a cuánto dinero se invirtió o cuántos equipos fueron creados. Lo fundamental es conocer qué resultados produjo esa inversión en la salud de los ciudadanos”, señaló.

Correa señaló que, según el Ministerio, para la vigencia 2026 fueron asignados 719 EBS para Antioquia. Sin embargo, al corte del 31 de marzo de este año, únicamente 648 equipos se encontraban en funcionamiento. Es decir que 71 equipos, equivalentes al 9,9% de la meta asignada, aún no habían entrado en operación.

“Esta situación refleja una brecha importante entre la planeación institucional y la capacidad real de implementación territorial de la estrategia, especialmente cuando el propio Ministerio reconoce dificultades relacionadas con la ejecución de recursos, la contratación del talento humano y la puesta en marcha de los equipos en distintas regiones del departamento”, dijo.

Pero lo más grave es que, con base en la información oficial, la distribución de los equipos no sería congruente con el eje misional de los EBS, cuya principal meta sería llevar la salud a los rincones más alejados del departamento.

Por ejemplo, municipios como Bello e Itagüí –que aparte de ser bastiones de alfiles del petrismo, son urbanos y tienen más posibilidades para acceder a la salud– concentran de a 34 Equipos Básicos de Salud cada uno, mientras que 48 municipios (casi el 38% de Antioquia) tienen menos de cinco EBS cada uno. Incluso hay 16 municipios con apenas dos EBS. Y, por ejemplo, Caramanta, San Luis, Nariño, San Carlos y Yarumal registrarían apenas de a un EBS cada uno.

“No existe información suficiente que permita establecer si los criterios de asignación están priorizando efectivamente a los territorios más apartados, rurales y con mayores barreras históricas de acceso a los servicios de salud”, agregó Correa.

El tercer hallazgo crítico se relaciona con la infraestructura sanitaria financiada por el Gobierno Nacional.

Según la información entregada por el Ministerio, de los 87 proyectos de infraestructura que Minsalud dijo que ha financiado por más de $358.818 millones, en Antioquia solo se ha completado la renovación del hospital de Guadalupe. Adicionalmente, 48 proyectos permanecen en fase de registro presupuestal y solo 27 se encuentran en ejecución o terminación.

“En consecuencia, una parte significativa de los recursos anunciados aún no se refleja en nuevos servicios de salud disponibles para la ciudadanía”, puntualizó Correa.

Líos del interventor en La Guajira que dirige los equipos del MinSalud que hacen campaña por Cepeda

El análisis adquiere mayor relevancia al observar que dos proyectos ubicados en Yolombó (por $83.885 millones) y Carepa (por $60.000 millones) concentran cerca del 40% del valor total de la inversión en Antioquia. Pese a esto, se encontrarían en fases iniciales para su culminación.

“Mientras no existan indicadores claros sobre resultados en salud, reducción de barreras de acceso, mejoramiento de la atención y transformación de las condiciones de vida de las comunidades, será difícil determinar si esta estrategia está cumpliendo los objetivos para los cuales fue creada”, concluyó.

Cabe mencionar que este miércoles 17 de junio, el Ministerio de Salud estará entregando su “balance” de estos cuatro años en Medellín. La cita será al mediodía en el Parque de los Deseos. ¿Responderán estos interrogantes?