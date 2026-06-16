Inversión de Equipos Básicos en Salud de Antioquia creció 12.000%, pero resultados no son claros: diputado Jorge Correa

Hay preocupación en la Asamblea de Antioquia por la respuesta dada desde el Ministerio de Salud a las inversiones hechas por esta cartera en el departamento. Según indicaron desde el recinto departamental, lo expuesto por el MinSalud habría dejado ver una ausencia de información que permitiera evaluar los resultados de la estrategia de Equipos Básicos de Salud (EBS), una de las principales apuestas del Gobierno Petro para fortalecer la Atención Primaria en Salud en los territorios.
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