Atención: Asamblea aprobó proyecto de Gobernación para cobrar valorización en estas vías de Antioquia

La Gobernación de Antioquia logró ganar en la Asamblea el pulso por la valorización. Con 13 votos a favor y 6 en contra, la plenaria de esa corporación aprobó en segundo y último debate un proyecto de acuerdo que dejó abierta la puerta para que el Departamento acuda a ese mecanismo para conseguirse $852.497 millones para construir cuatro tramos viales que pasarán por el Oriente, el Suroeste y el Urabá antioqueño.
Pese a que el alcance del proyecto se redujo ostensiblemente, luego de que en debates anteriores se retiraran las vías más costosas y se aprobaran varios tratamientos diferenciales en los futuros cobros, la discusión de este martes no estuvo exenta de polémica.
Mientras desde la Secretaría de Infraestructura se sostuvo que la Gobernación ya no puede estirar más su presupuesto para construir vías —habiendo invertido más de $2,7 billones de recursos propios, regalías y obras por impuestos— desde gremios como el bananero se cuestionó la iniciativa, calificándola como desproporcionada.