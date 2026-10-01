Rifirrafe entre Petro y Restrepo por la teoría del decrecimiento económico: “No seguiremos su ‘estúpida’ receta”

José Manuel Restrepo y Gustavo Petro protagonizaron un rifirrafe en redes sociales por la teoría del decrecimiento económico. La discusión surgió luego de que el vicepresidente dijera, durante una intervención en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), que dicha teoría no funciona en Colombia. “Nos comprometemos con la lógica del sentido común, la lógica de la racionalidad. ¿Quién dijo que cuando a algunos de los actores de la sociedad les va mejor, ese no es el camino? El camino en este Gobierno es el del crecimiento, que se logra con un Estado eficiente, con talento, con energía, con inversión”, expresó el vicepresidente Restrepo en el evento.

Estas declaraciones generaron una respuesta del expresidente, quien señaló que todo comienza por el “consumo suntuario y el consumo de mercancías basadas en hidrocarburos”. “Lo estúpido es pensar que la teoría económica del decrecimiento es para los países pobres. La teoría económica del decrecimiento es para los países ricos y comienza por el consumo suntuario y el consumo de mercancías basadas en hidrocarburos. Si los países desarrollados no disminuyen sus consumos venenosos para la vida, lo que se extingue es la vida humana, incluida la vida en Colombia. En Colombia, lo que sí está decreciendo espectacularmente, y solo en el primer mes de Abelardo, es el empleo”, escribió Petro en su cuenta de X.

La discusión no se quedó ahí, pues Restrepo replicó señalando que Petro está equivocado y que, durante su gobierno, prefirió “hundir al país en un pésimo crecimiento (basado en gasto público y llevándonos al peor dato de inversión privada en relación con el PIB en 51 años) por sus decisiones irracionales”. “(...) Finalmente, ¿usted de verdad cree en sus cifras de empleo? Lo único que demuestran los datos es que el empleo que se generó recientemente era burocracia estatal innecesaria y basada en el derroche, o empleo precario (¡el rebusque!). El último dato es también obra suya. Pero fresco, que en la patria milagro no seguiremos su ‘estúpida’ receta: ‘derroche, aumento en el déficit fiscal, corrupción y sobreendeudamiento’. ‘No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista’”, respondió el funcionario.

¿Qué se entiende por decrecimiento?

Cuando se habla del decrecimiento, se cuestiona la idea de que el aumento constante del consumo y la producción sea necesario para que una sociedad viva mejor. La lógica tradicional plantea: más producción → más inversión → más empleo → más ingresos → más crecimiento del PIB. Para Petro, la teoría del decrecimiento es fundamental debido a que los recursos son limitados y una mayor producción implica un mayor consumo de energía, materias primas y recursos naturales. Su posición plantea que se deben priorizar el cuidado y la protección de los recursos naturales por encima de la sobreproducción. Sin embargo, Restrepo sostiene que es necesario crecer en materia de inversión, producción y otros factores para generar más empleo y atender las falencias económicas del país sin la necesidad de ser una potencia mundial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas