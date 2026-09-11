Denuncian gasto de 7 billones en la ANT y solo el 6,6% en meta de tierras en el gobierno Petro

La nueva directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y exrepresentante a la Cámara, Lina María Garrido, calificó de “aberrante” la gestión de la entidad durante el gobierno Petro. Le puede interesar: La ANT de Petro tuvo un presupuesto histórico, pero Duque logró más con menos recursos y menos contratistas En un Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, Garrido señaló que había una brecha entre los recursos que recibió la ANT el cuatrenio pasado y los resultados que, según su balance, se alcanzaron en materia de acceso y formalización de tierras.

Garrido cuestionó el destino de parte de los recursos utilizados durante el periodo anterior. Según afirmó, $7 billones fueron destinados a compra de tierras y contratación de servicios, de los cuales $5,1 billones correspondieron a la adquisición de predios. Según la denuncia de Garrido, $1 billón fue utilizado para la compra de tierras destinadas a estas comunidades, pero aseguró que “la mayor parte” de esos predios no habría llegado efectivamente a la población beneficiaria. Otro de los cuestionamientos está relacionado con la entrega de tierras tituladas. Según el balance presentado por Garrido, la anterior administración tenía como objetivo entregar 1,5 millones de hectáreas con título de propiedad, pero habría logrado 99.477 hectáreas, lo que representa un cumplimiento de 6,6 % de la meta. El panorama tampoco habría sido favorable en materia de formalización de tierras. Garrido señaló que la meta para el periodo era de 3,9 millones de hectáreas, mientras que la administración anterior habría formalizado 1,6 millones de hectáreas.

Cabe señalar que la primera ministra de la cartera de Agricultura que tuvo el gobierno Petro ya había alertado de “cifras infladas” antes de que se acabara la anterior administración. En entrevista con EL COLOMBIANO, Cecilia López señaló que “solo una mínima parte de las 300 mil hectáreas entregadas tiene título, porque no han comprado millones, compraron 400 mil hectáreas y de esas han entregado 305.000. Pero de esas que han entregado, solamente 88.000 tienen cómo defenderse porque tienen una escritura”. López dijo en su momento también: “Hay más o menos 22.000 familias —suponiendo que a cada familia le dan 10 hectáreas— que en este momento no se pueden defender si les van a quitar el predio”. Y es que durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro la ANT tuvo el mayor presupuesto de su historia: $9,03 billones entre 2023 y 2026, una cifra que es casi ocho veces los $1,35 billones ejecutados durante la administración de Iván Duque. Sin embargo, pese a ese aumento significativo de recursos, la nueva directora de la entidad aseguró que los resultados estuvieron muy por debajo de las metas establecidas para el cuatrienio.

La contratación, otro de los puntos bajo la lupa

Garrido aseguró que durante los cuatro años de la anterior administración se suscribieron cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios, con un costo de aproximadamente $1,6 billones para el Estado. Según sus cifras, la administración de Iván Duque terminó con alrededor de 1.400 contratistas en la ANT. Este año, en cambio, hasta agosto, la cifra reportada por Garrido era de 9.400 contratistas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El balance hace parte de la revisión que la nueva administración está haciendo sobre el funcionamiento de las diferentes entidades del Estado. Siga leyendo: Cecilia López critica cifras “infladas” de Petro, pero defiende la reforma agraria

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