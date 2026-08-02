La ANT de Petro tuvo un presupuesto histórico, pero Duque logró más con menos recursos y menos contratistas

Durante el gobierno de Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recibió el mayor presupuesto de su historia: $9,03 billones entre 2023 y 2026, casi ocho veces más que los $1,35 billones ejecutados durante la administración de Iván Duque. Ese aumento de recursos también estuvo acompañado por un fuerte incremento en la contratación por prestación de servicios, que pasó de 2.972 contratos durante todo el cuatrienio anterior a 18.674 entre 2023 y 2025. Sin embargo, una investigación publicada por La Silla Vacía reveló que, pese a esa expansión presupuestal y operativa, la reforma agraria no alcanzó las metas fijadas por el Gobierno. Los registros oficiales muestran que la compra de tierras apenas cumplió el 6,38 % del objetivo establecido y la formalización llegó al 38,01 % de la meta del Plan Nacional de Desarrollo. Entérese: ¿Reforma agraria a medias? Balance en matices de una de las banderas de Petro La compra de tierras para el Fondo de Tierras alcanzó apenas 95.665 hectáreas, equivalentes al 6,38 % del objetivo de 1,5 millones de hectáreas. En formalización de predios, el avance también fue inferior a lo proyectado, con 1.509.996 hectáreas formalizadas de una meta de 3.972.423 hectáreas.

Cifras de la reforma agraria que no cuadran con los registros oficiales

Cifras oficiales de la reforma agraria que reporta el Siipo

Con corte al 30 de junio de 2026, el sistema del DNP registra 1.509.996 hectáreas formalizadas, frente a una meta de 3.972.423 hectáreas. El avance anual fue: • 2023: 654.796 hectáreas formalizadas (57,9 % de la meta anual). • 2024: 489.022 hectáreas (53,8 %). • 2025: 220.633 hectáreas (21,9 %). • Primer semestre de 2026: 145.545 hectáreas (15,8 %). En compra de predios para el Fondo de Tierras, el resultado fue menor: • 2023: 5.165 hectáreas. • 2024: 11.510 hectáreas • 2025: 64.430 hectáreas. • Primer semestre de 2026: 14.560 hectáreas. Además, la ANT informó mediante respuesta a un derecho de petición que, de las 95.665 hectáreas adquiridas, solo 44.984 habían sido efectivamente adjudicadas a campesinos.

Reforma agraria: aumentó la contratación de la ANT, pero bajaron los títulos