Cecilia López critica cifras “infladas” de Petro, pero defiende la reforma agraria

Desde este fin de semana se desató un fuerte choque entre la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y la exministra Cecilia López, ambas del Gobierno Petro. El centro de la controversia fueron las cifras de la reforma agraria, del corazón del Ejecutivo.
La discusión surgió porque López sugirió que la cifra de entrega de tierras del Gobierno está “inflada” y que se están mezclando distintos conceptos para mostrar mayores avances. EL COLOMBIANO habló con la exministra sobre este nuevo episodio de tensión.
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