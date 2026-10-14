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En video: Una persona fue detenida por los disturbios en la UdeA tras las protestas de este 14 de octubre

Un joven fue detenido por los agentes del Esmad de la Policía Metropolitana, señalado de participar en los desmanes afuera de la universidad. También hubo alteraciones en el Parque de las Luces.

  • Un joven fue detenido por los agentes del Esmad de la Policía Metropolitana al ser señalado de provocar los desmanes que obligaron al cierre de la calle 67 (Barranquilla) y demás corredores cercanos a la Universidad de Antioquia. FOTOS: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y TOMADA DE VIDEO
    Un joven fue detenido por los agentes del Esmad de la Policía Metropolitana al ser señalado de provocar los desmanes que obligaron al cierre de la calle 67 (Barranquilla) y demás corredores cercanos a la Universidad de Antioquia. FOTOS: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y TOMADA DE VIDEO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 8 minutos
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Las alteraciones del orden público en las afueras de la Universidad de Antioquia, luego de las protestas de estudiantes, docentes y sindicatos de este miércoles, terminaron con una persona detenida por parte de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con los señalamientos, el detenido habría participado en los ataques con piedras y otros objetos contundentes contra quienes estuvieran en los alrededores del Alma Máter, afectando no solo la movilidad en la zona, sino también a quienes estaban en establecimientos vecinos de la zona.

Hasta pasadas las 7:00 de la noche, los desmanes provocaron el cierre de la avenida Ferrocarril, entre La Minorista y la calle 67 (Barranquilla). Tras la intervención de las autoridades, el flujo vehicular fue restablecido en este tramo, no así en la calle Barranquilla, entre Punto Cero y Ferrocarril.

Estos hechos se sumaron a algunos altercados entre un grupo de manifestantes y la Policía Metropolitana en el Parque de las Luces, en el centro de Medellín, en un hecho que fue controlado con prontitud por los funcionarios, sin mayores afectaciones.

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