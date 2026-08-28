¿Por qué tumbaron el “Día de la Biblia” en Chía? Esto decidió el Tribunal de Cundinamarca

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) dejó en firme la nulidad del Acuerdo N.º 40 de 2013 del Concejo Municipal de Chía (Cundinamarca), mediante el cual se declaraba el 30 de septiembre de cada año como el “Día de la Biblia” en el municipio.
La sentencia fue proferida el 21 de agosto de 2026 por la Subsección B de la Sección Primera, con ponencia del magistrado César Giovanni Chaparro Rincón. Esto ocurrió después de que el abogado Miguel Ángel Garcés Villamil presentara, a título personal, una demanda en noviembre de 2020 para solicitar la nulidad del Acuerdo del Concejo Municipal.