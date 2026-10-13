Dian avaló las donaciones a la fundación de la primera dama, pero no se sabe cuánto ha recibido

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, sí está autorizada para recibir donaciones, según confirmó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La entidad señaló que tiene el Registro Único Tributario (RUT) vigente y pertenece al Régimen Tributario Especial (RTE).
Esto en medio de los cuestionamientos sobre las donaciones recaudadas para atender a los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto. La entidad aclaró que las afirmaciones según las cuales la fundación no pertenece a ese régimen o carece de reconocimiento por parte de la administración tributaria no corresponden a su situación jurídica actual.
Además, precisó que las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas pueden recibir donaciones para desarrollar su objeto social, independientemente de que pertenezcan o no al Régimen Tributario Especial. La diferencia está en que las organizaciones inscritas en este último pueden expedir las certificaciones que permiten a los donantes acceder a los beneficios tributarios previstos en la normativa. Tras el pronunciamiento, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas también aseguró que está habilitada para recibir donaciones.