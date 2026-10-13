Dian avaló las donaciones a la fundación de la primera dama, pero no se sabe cuánto ha recibido

Además, precisó que las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas pueden recibir donaciones para desarrollar su objeto social, independientemente de que pertenezcan o no al Régimen Tributario Especial. La diferencia está en que las organizaciones inscritas en este último pueden expedir las certificaciones que permiten a los donantes acceder a los beneficios tributarios previstos en la normativa. Tras el pronunciamiento, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas también aseguró que está habilitada para recibir donaciones.

Esto en medio de los cuestionamientos sobre las donaciones recaudadas para atender a los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto. La entidad aclaró que las afirmaciones según las cuales la fundación no pertenece a ese régimen o carece de reconocimiento por parte de la administración tributaria no corresponden a su situación jurídica actual.

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, sí está autorizada para recibir donaciones, según confirmó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La entidad señaló que tiene el Registro Único Tributario (RUT) vigente y pertenece al Régimen Tributario Especial (RTE).

En un mensaje dirigido a donantes, benefactores y aliados, manifestó que esta condición “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de su labor social”.

¿Cuál fue el rol de la Fundación?

La aclaración de la Dian se conoce en medio de las preguntas que congresistas y otros sectores han planteado sobre los recursos recaudados por la fundación para atender a los afectados por el terremoto del 10 de agosto. Entre los interrogantes está cuánta plata recibió la organización y cómo se han destinado o se van a ejecutar esos recursos. Justamente durante un debate de las comisiones económicas conjuntas del Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló en una diapositiva que los montos de las donaciones todavía estaban “por cuantificar”.

En su momento, Pineda asumió un papel visible en la convocatoria y articulación de donaciones para las zonas afectadas. La campaña ‘Colombia, un solo corazón’, impulsada por varios funcionarios públicos, fue la encargada de articular las donaciones de empresarios a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas.

Según el RUES, la entidad fue constituida formalmente el 7 de julio de 2026 ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, después de la elección de De la Espriella y antes de que asumiera la Presidencia. Ana Lucía Pineda figura como representante legal. La organización comenzó con un capital de $10 millones y fue creada como una entidad sin ánimo de lucro.

La campaña reportó este 10 de octubre, dos meses después de la emergencia, que la iniciativa ha entregado más de 5.813 toneladas de ayuda en seis departamentos y 80 municipios del país, con participación de unas 160 empresas, organizaciones sociales y entidades públicas.

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No detalló, sin embargo, montos recibidos ni ejecutados; tampoco señaló que hubiera recibido recursos de donaciones de otros países. Se estima, según anuncios que hicieron en su momento gremios y empresarios, que el sector realizó aportes que superan en conjunto los $1,5 billones, pero no todos se habrían direccionado a esa campaña. Por ejemplo, en paralelo, la Andi adelantó otra campaña: ‘Empresas unidas por Colombia’.

En ese entonces, el otrora presidente de la Andi Bruce Mac Master señaló: “Estamos coordinando tener una fiducia en donde logremos tener esos recursos para que estos tengan una vigilancia clara alrededor de los donantes, que tengan tranquilidad alrededor de cómo se usan los recursos”.

El senador de la oposición Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) ha cuestionado que se hayan utilizado medios de comunicación públicos y la vocería de ministros para direccionar donaciones privadas e internacionales hacia la fundación de la primera dama. “El dinero donado no puede ir a dar a cuentas particulares”, afirmó el congresista en entrevista con EL COLOMBIANO.

Ocampo también ha solicitado información sobre el total de los recursos recaudados. Según señaló, presentó un derecho de petición para conocer esas cifras y cuestionó que este no se haya respondido.

Por su parte, la representante Catherine Juvinao, que le ha hecho seguimiento al Fondo Milagro, dijo a este medio: “No veo nada de malo en que la primera dama tenga una fundación y que canalice recursos para ayuda humanitaria. Pero así la ley no le obligue —o más bien la exima por ser una fundación y regirse bajo derecho privado—, aquí sí hay un principio de ética pública que debería obligar y orientar tanto el actuar de la Fundación de la primera dama como del Gobierno”.

Agregó: “Yo sí le solicito, con todo el respeto, tanto al presidente de la República como a la primera dama, entender que la gente está esperando que rinda cuentas”.

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