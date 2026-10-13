Dian confirma que la fundación de la primera dama puede recibir donaciones

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, sí está autorizada para recibir donaciones, según confirmó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La entidad señaló que tiene el Registro Único Tributario (RUT) vigente y pertenece al Régimen Tributario Especial (RTE). Esto en medio de los cuestionamientos sobre las donaciones recaudadas para atender a los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto.
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La entidad aclaró que las afirmaciones según las cuales la fundación no pertenece a ese régimen o carece de reconocimiento por parte de la administración tributaria no corresponden a su situación jurídica actual.