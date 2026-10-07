“No hay silla para las víctimas ni para los territorios en el Fondo Milagro”: Cathy Juvinao

La representante Catherine Juvinao le puso la lupa al Fondo Milagro desde hace varios días, cuando advirtió en el Congreso sobre los tiempos que se estaba demorando para ponerlo en marcha y sobre algunos aspectos de su funcionamiento.
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El Gobierno anunció que ya está constituido y se publicó el contrato. En entrevista con EL COLOMBIANO, la representante reconoce elementos que considera positivos, como que los recursos permanezcan en las cuentas del Tesoro Nacional, pero mantiene cuestionamientos sobre la estructura burocrática, los controles y la falta de representación de víctimas y autoridades territoriales.
También se refiere a la fundación de la primera dama, que recibió donaciones de privados, y pide transparencia sobre los recursos que ha recibido para atender la emergencia.