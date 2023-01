Pese a ello, más allá de que fue premiado por la Fifa como el mejor portero del certamen realizado recientemente en Qatar, causó controversia que el guardavallas que representa al Aston Villa de la Premier League de Inglaterra no fue considerado el mejor arquero de 2022 por la IFFHS (International Federation of Football History and Statistics).

Esta entidad, con sede en Lausana, Suiza, y reconocida por la Fifa, priorizó las actuaciones del belga Thibaut Courtois, que en representación del Real Madrid conquistó la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y la Copa de la Liga.

Por segundo año seguido el belga se llevó esta distinción tras sumar 125 puntos, 15 más que Martínez, quien además ganó con su país la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, contra Italia. En la tercera posición de dicha categoría quedó Yassine Bono de Marruecos, que milita en el Sevilla, quien acumuló 55.