Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, fue condenado a 7 años de pena domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal

Lo que comenzó como una operación jurídica para blindar al expresidente Álvaro Uribe terminó convirtiéndose en uno de los escándalos judiciales más conocidos en Colombia. “Ochenta y cuatro meses de prisión domiciliaria“, con esas palabras el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá oficializó la condena contra Diego Cadena, exabogado de Uribe.
El pasado 30 de septiembre, Cadena escuchó la opinión de la Justicia frente a su caso: fue hallado culpable por soborno en actuación penal y fraude procesal en el caso del preso Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos en el caso de su cliente. Según el fallo, el abogado buscó insistentemente que Monsalve se retractara de sus declaraciones contra Álvaro Uribe, ofreciéndole beneficios jurídicos y promesas sin sustento, como su eventual ingreso a la JEP.