Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, fue condenado a 7 años de pena domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal

Lo que comenzó como una operación jurídica para blindar al expresidente Álvaro Uribe terminó convirtiéndose en uno de los escándalos judiciales más conocidos en Colombia. “Ochenta y cuatro meses de prisión domiciliaria“, con esas palabras el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá oficializó la condena contra Diego Cadena, exabogado de Uribe. El pasado 30 de septiembre, Cadena escuchó la opinión de la Justicia frente a su caso: fue hallado culpable por soborno en actuación penal y fraude procesal en el caso del preso Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos en el caso de su cliente. Según el fallo, el abogado buscó insistentemente que Monsalve se retractara de sus declaraciones contra Álvaro Uribe, ofreciéndole beneficios jurídicos y promesas sin sustento, como su eventual ingreso a la JEP.

La condena de primera instancia leída por el juez corresponde a lo que pidió la Fiscalía en audiencias pasadas (84 meses) para Cadena. El juez, además, negó la suspensión de la ejecución mientras se resuelven las apelaciones presentadas; y le impuso al condenado una multa de 375 salarios mínimos, es decir, más de 533 millones de pesos. Por su parte, la bancada de víctimas, la Fiscalía y el Ministerio Público presentaron apelación a la decisión de primera instancia. Esto, según Iván Cepeda, miembro de la bancada de víctimas, “con la pretensión de que se revoque la decisión de absolver, por duda razonable, a Cadena Ramírez y a Salazar Cruz, por soborno en actuación penal y fraude procesal, en el caso de Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias ‘Víctor’ y, en consecuencia, se les condene por la comisión de estos delitos, en calidad de coautores materiales”. Pero, ¿cómo terminaron defensor y cliente juntos en el banco de los acusados? Hay que decirlo: juntos pero no revueltos; tanto Cadena como Uribe tuvieron un juicio a parte y respondieron por sus acciones individuales. Uribe lo hizo, en su mayoría, en persona, o encendiendo la cámara. Sin embargo, el país nunca pudo ver a Cadena: no se presentó en persona y jamás encendió su cámara. Ambos se conocieron el 28 de febrero de 2017, cuando se reunieron por primera vez en Rionegro, y Cadena —guiado por la admiración que le tenía al exmandatario— le aseguró que no sólo lo representaría en el proceso que Iván Cepeda había abierto en su contra en 2012, sino que lo sacaría bien librado de él. Un año después — tras revisar el caso que presentó Cepeda— la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir investigación formal contra Uribe por soborno y fraude procesal. Y lo que se suponía era el momento que tenía Cadena para brillar se convirtió en un gran fracaso profesional. Sus argumentos no convencieron a la Justicia, que encontró culpable a Uribe en 2025; y, tras del hecho, él resultó condenado por los delitos mencionados.

¿Quién es Juan Guillermo Monsalve y qué dijo la Fiscalía?