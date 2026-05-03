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Doblete de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en la goleada del Betis ante el Real Oviedo en LaLiga de España

El colombiano llegó a diez tantos con el cuadro español y cuatro asistencias en LaLiga.

  • Juan Camilo Hernández marcó doblete con el Real Betis en la goleada ante Ovideo, 3-0 por LaLiga y su equipo es quinto en la tabla de posiciones. FOTO GETTY
    Juan Camilo Hernández marcó doblete con el Real Betis en la goleada ante Ovideo, 3-0 por LaLiga y su equipo es quinto en la tabla de posiciones. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 38 minutos
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El delantero pereirano Juan Camilo Cucho Hernández marcó doblete en la victoria del Real Betis sobre el Real Oviedo en LaLiga de España.

El colombiano llegó así a diez tantos en la presente temporada y es uno de los jugadores destacados del Betis, que es quinto en la tabla de posiciones, con 13 victorias, 14 empates y siete derrotas, con 52 goles a favor y 41 en contra.

El Cucho abrió el marcador a los 22 minutos, y luego volvió a celebrar a los 58, mientras que su compañero Abde Ezzalzouil lo hizo a los 45 minutos.

Así fueron los goles de Chucho Hernández

El Cucho fue el jugador del partido, ya que además de sus dos goles, de gran factura, fue determinante durante los 90 minutos para la victoria, de ahí, que recibiera una calificación de 8.7.

Los diez goles del Cucho se han registrado así: dos a Real Oviedo, y uno ante Real Madrid, Getafe, Barcelona, Valencia, Español, Osasuna, Real Sociedad y Levante.

Además, también registra goles en otras competencias como la Liga de Europa ante los clubes AS Braga, Panathinaikos y Utrecht.

Al final del compromiso, en declaraciones de prensa, Hernández sostuvo que “soy muy autocrítico, marcar dos goles no está nada mal, ya sumo diez, pero siempre quiero más y me hubiese gustado en esta parte de la temporada tener más tantos”.

De esta manera, Juan Camilo en cada jornada sigue celebrando y dejando un mensaje al técnico Néstor Lorenzo para que lo tenga en cuenta en el grupo que disputará el Mundial de 2026. El Cucho ha hecho parte del proceso del técnico argentino y ha estado en varias convocatorias tanto para partidos amistosos como para duelos por la Eliminatoria.

Por ahora, el colombiano sigue celebrando y sus goles siguen llevando al Betis a tener una buena temporada en LaLiga de España.

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